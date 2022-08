Marlon Wayans et Priah Ferguson vont combattre les décorations d’Halloween maléfiques dans The Curse of Bridge Hollow

Netflix a publié quelques images de premier regard pour La malédiction de Bridge Hollow, un nouveau film qui arrivera sur la plateforme de streaming en octobre juste à temps pour la saison d’Halloween. Dans le film, anciennement intitulé Huer!, Marlon Wayan joue un père qui fait équipe avec sa fille adolescente (Priah Ferguson, Choses étranges) pour sauver leur ville en contrecarrant un esprit ancien et malicieux qui fait que les décorations d’Halloween prennent vie et font des ravages.

Jeff Wadlow a réalisé le film en utilisant un scénario de Todd Berger et Robert Rugan basé sur une histoire de Berger et John R. Morey. Il est produit par Wayans, Rick Alvarez et Nathan Reimann. Avec Wayans et Ferguson, La malédiction de Bridge Hollow étoiles Kelly Rowland, Rob Riggle, John Michael Higgins, Nia Vardalos, Lauren Lapkus, Holly J. Barrett, Myles Vincent Perez, Abi Monterey et Helen Slayton-Hughes.

Acteur vétéran, Wayans est connu pour collaborer fréquemment avec ses frères sur Les Wayans Bros. ainsi qu’une multitude de films comiques, tels que Film d’horeur, poussins blancset Petit homme. Ces dernières années, il a dirigé sa propre sitcom Marlon et est apparu dans le Bel Air redémarrer la série sur Peacock en plus d’avoir des rôles dans les films Sextuplés, Avec des glaçonset Respect. Il a récemment rejoint le casting du prochain film Nike de Ben Affleck.

Ferguson est peut-être mieux connue pour son rôle d’Erica Sinclair dans l’émission à succès Netflix Choses étranges. Elle est également apparue dans les émissions de télévision Rue de la Miséricorde, Divas du jouret Loi de la ville de Bluff. L’étoile montante a également été vue dans le film de comédie noire Le serment.





La malédiction de Bridge Hollow mêle horreur et comédie

« J’aime mélanger la comédie et l’horreur », a déclaré Wayans à propos de son rôle dans un autre film de comédie d’horreur, quelque chose dans lequel il semble prospérer, via l’Atlanta Journal-Constitution. «Vous pouvez aller dans l’horreur, la comédie, la tension, la tension, la peur, puis une blague.

En poursuivant ses collaborations avec Netflix, l’acteur a ajouté : « J’aime travailler. Ils apprécient que j’aie un énorme public international. »

Pendant la production, Wayans avait également parlé du film tout en apparaissant en tant qu’invité sur le podcast du regretté comédien Bob Saget, Bob Saget est là pour vous. Wayans a expliqué l’histoire à Saget, notant comment à l’époque elle était provisoirement intitulée Huer!, mais il savait que le titre finirait par changer. Wayans a également confirmé que le film ne serait pas aussi adulte que beaucoup de ses comédies précédentes.





« C’est essentiellement une histoire de père et de fille à propos d’un père qui déplace sa famille et sa fille de 15 ans de Brooklyn au Massachusetts parce qu’il trouve un emploi dans une école et que les décorations d’Halloween de la ville commencent à prendre vie », a déclaré Wayans. , taquinant un film familial. « Et lui et sa fille doivent travailler ensemble pour comprendre. C’est un film mignon, ce n’est pas comme Une maison hantée, parce que c’est très PG, PG-13. Ce n’est pas comme si j’allais devenir (juron) un animal en peluche. »

La malédiction de Bridge Hollow devrait commencer à diffuser le 14 octobre 2022 sur Netflix.