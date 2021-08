Marlon Wayans dit que White Chicks 2 est « nécessaire » plus que jamais

Marlon Wayans ne veut pas seulement faire poussins blancs 2, il dit que c’est nécessaire. Sorti en 2004, poussins blancs est réalisé par Keenen Ivory Wayans basé sur une histoire qu’il avait étoffée avec Marlon et Shawn Wayans. Marlon et Shawn sont également les vedettes principales du film, jouant deux agents noirs du FBI qui se font passer pour des femmes blanches pour résoudre un complot d’enlèvement. Malgré les prémisses étranges, il a été un succès au box-office et est maintenant considéré par beaucoup comme un classique culte.

Aucune suite n’a été faite à ce jour, mais Marlon Wayans a été ouvert sur son désir de poursuivre le poussins blancs récit. Dans une nouvelle conversation avec Variety, l’acteur a fourni une autre mise à jour sur le projet, arguant qu’il pense que c’est maintenant le meilleur moment pour le faire compte tenu de ce qui s’est passé ces derniers temps dans le monde. Il insiste également sur le fait que le film serait un grand succès dans les cinémas et ajoute même que les Wayans ont beaucoup d’inspiration dans la vie réelle pour s’inspirer d’idées d’histoires. De l’entretien :

« Je pense poussins blancs 2 est nécessaire. Je pense que nous nous sommes tellement resserrés que nous avons besoin de desserrer un peu nos liens et de rire un peu. Je ne pense pas qu’Hollywood comprenne ce qu’est un mastodonte poussins blancs 2 serait. Et le monde ne cesse de nous en donner plus [ideas]. poussins blancs 2 s’écrit lui-même. »

Cela fait suite à des taquineries récentes selon lesquelles un poussins blancs la suite pourrait se produire. En 2019, Terry Crews a affirmé que les frères Wayans travaillaient sur la suite et que de nombreux fans étaient enthousiasmés par la nouvelle. Marlon a ensuite démystifié ces affirmations, mais a déclaré qu’elles « travaillaient toujours dans ce sens ». Pour le meilleur ou pour le pire, le processus n’avançait que très lentement et n’avait toujours pas reçu officiellement le feu vert.

En octobre 2020, Marlon a abordé le statut de plus poussins blancs films dans une interview avec le magazine People. Il a dit qu’il pourrait « certainement » faire une suite, notant que « nous avons tous besoin de quelque chose pour rire de nous-mêmes » dans ce climat. Marlon a ajouté qu’une « bonne blague, c’est quand vous pouvez faire rire les gens que vous parodiez », insistant sur le fait que personne n’aimait plus le premier film que les femmes blanches.

Nous pouvons ou non revoir Marlon Wayans comme un poussin blanc sur grand écran, mais l’acteur reste toujours très occupé. Il peut actuellement être vu dans le nouveau biopic d’Aretha Franklin Respecter, qui met en vedette Marlon dans le rôle du premier mari violent de Franklin, Ted White. Jennifer Hudson joue également le rôle de Franklin avec le casting de stars comprenant également Forest Whitaker, Audra McDonald, Tituss Burgess, Saycon Sengbloh, Tate Donovan et Mary J. Blige. Liesl Tommy réalise en utilisant un scénario de Tracey Scott Wilson.

Le temps nous dira si poussins blancs 2 pourra jamais sortir de l’enfer du développement. Pour l’instant, si vous êtes si enclin à regarder l’original, vous pouvez le trouver en streaming sur HBO Max. Plus le nombre de personnes qui diffusent le film en streaming ne peut qu’améliorer les chances que la suite se produise un jour. Cette nouvelle nous vient de Variety.

