Marlon Wayans considère qu’une suite à White Chicks est « nécessaire »

Les films des frères Wayans ne sont peut-être pas les plus originaux quand on se réfère au genre de la comédie, mais c’est celui qui reçoit la plus grande notoriété quand on parle de films cultes dans un genre narratif qui est généralement considéré au moins parmi les critiques spécialisés. .

Un exemple idéal est le film « White Chicks » de 2004 dans lequel les frères Marlon et Shawn Wayans incarnent deux agents du FBI qui, après un échec dans une mission d’escorte, doivent prendre la place de Tiffany et Brittany Wilson, deux sœurs blanches milliardaires qui pourraient être la cible d’une tentative d’enlèvement.

Le film réalisé par Keenan Ivory Wayans, frère de ses protagonistes, est devenu une référence moderne en matière d’humour absurde, étant également une source inépuisable de mèmes grâce à la présence de Tarry Crews dans l’un de ses premiers rôles importants dans l’industrie du cinéma .

Depuis 2019, il y a eu des spéculations et des commentaires occasionnels sur l’idée d’une suite, qui a commencé à la suite d’une interview dans laquelle Terry Crews a souligné qu’elle était déjà en développement. Lors d’une récente interview avec Variety, Marlon Wayans a fait monter la barre en notant qu’il voulait non seulement voir une suite, mais que c’était « nécessaire » pour Hollywood aujourd’hui, quoi que cela signifie.

« Je pense que ‘White Chicks 2’ est nécessaire. Je pense que nous sommes devenus si proches que nous devons desserrer un peu nos liens et rire. Je ne pense pas qu’Hollywood comprenne à quel point une suite serait gigantesque. Et le monde continue de nous donner plus d’idées. Il s’écrit lui-même », a commenté Wayans.

Inutile de dire que « White Chicks » n’a pas été reçu à bras ouverts par les critiques lors de sa première, remportant deux nominations aux Razzie Award dans la catégorie « Pire film » et « Pire actrice » pour les deux frères Wayans, ce qui a aidé d’une certaine manière. d’augmenter son statut de culte en entrant dans la catégorie « c’est tellement mauvais que ça s’avère bien », et sa suite pourrait éliminer la dureté de l’humour racial.