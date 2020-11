Markus Paul, entraîneur de la force des Cowboys de Dallas, sur le maintien de la vie: rapport

Il serait tombé malade et aurait été transporté à l’hôpital pendant la pratique.

Une mystérieuse urgence médicale plane sur les Cowboys de Dallas après l’annulation de l’entraînement mardi 24 novembre. Plusieurs médias ont rapporté que plus tôt dans la journée, l’entraîneur de force Markus Paul avait été transporté à l’hôpital après avoir subi une urgence médicale. On ne sait pas exactement ce qui s’est passé car les dirigeants des Cowboys ont été silencieux au sujet de l’état de Paul. Cependant, ils ont indiqué qu’il était hospitalisé et qu’il subissait des tests, et qu’ils feraient une mise à jour en temps opportun. “Paul a été immédiatement soigné par le personnel médical des Cowboys et transporté vers un hôpital local en ambulance”, ont déclaré les Cowboys dans un communiqué. “L’organisation étend ses prières et son soutien à la famille Paul, et demande des amis et des disciples de Markus, de sa famille et de l’équipe de les garder dans leurs pensées et leurs prières.” Suite à la nouvelle de l’état de Paul, un certain nombre de joueurs de la NFL ont cru à tort qu’il était décédé. Les Cowboys de Dallas ont rapidement corrigé le malentendu pour préciser que l’entraîneur était bien vivant. Des spéculations ont fait surface selon lesquelles Markus Paul aurait pu contracter le COVID-19, mais TMZ a signalé que le problème médical n’était pas lié au coronavirus. Sa fille a partagé sur les réseaux sociaux que Paul était sous assistance respiratoire et a demandé au public de prier pour son rétablissement. Vous pouvez lire sa déclaration dans son intégralité ci-dessous. [via][via]