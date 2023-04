Markiplier termine le tournage du premier film de réalisateur Iron Lung

C’est un enveloppement Poumon de fer. Récemment, il a été rapporté que le YouTuber Markiplier tournait le film d’horreur, qui est basé sur le jeu vidéo du même nom. Il aurait autofinancé le film et jouera en plus de la réalisation. Il a également été rapporté que Markiplier produisait avec Will Hyde et Jeff Guerrero, tandis que Caroline Rose Kaplan jouera également.





S’adressant à YouTube samedi, Markiplier a publié une nouvelle vidéo simplement intitulée « Je suis de retour ». Il annonce au début de la vidéo qu’il a « enfin fini de filmer Poumon de fer.Il dit que le voyage a pris beaucoup plus de temps qu’il « n’aurait jamais pensé », mais avec le tournage terminé sur le projet, Markiplier dit qu’il aura plus de temps pour revenir à la création de plus de contenu pour sa chaîne YouTube. Vous pouvez regarder la vidéo d’annonce dessous.

« J’ai manqué [making videos] beaucoup plus que je ne l’aurais jamais imaginé », dit YouTube dans le clip.« Juste la routine habituelle de faire des vidéos interrompues en sortant et en filmant quelque chose d’encore plus gros, techniquement toujours en train de faire une vidéo, juste une très grosse vidéo intense. Mais j’ai enfin fini. »

Il a ajouté : « C’est formidable de pouvoir s’engager aussi pleinement dans quelque chose, et j’ai hâte de vous en parler, et je sais que vous avez tellement de questions à ce sujet. Malheureusement, je ne pourrai pas pour répondre à beaucoup d’entre eux, mais je peux vous dire que je suis incroyablement fier de ce que nous faisons ici… Je suis incroyablement fier de donner vie à ce jeu dans un film, comme une expérience aussi incroyablement enrichissante. »





Markiplier fait ses débuts en tant que réalisateur

Markiplier a précédemment publié une bande-annonce pour le film, que vous pouvez voir ci-dessus. Le teaser met en évidence le lieu claustrophobe du film, qui semble, comme le jeu, se dérouler dans un sous-marin sombre. Dans le jeu vidéo, les joueurs sont menacés par les changements des niveaux d’oxygène et de pression, essayant de naviguer dans les eaux en utilisant uniquement la caméra sous-marine et une carte. C’est un jeu auquel Markiplier a même joué sur sa chaîne YouTube, et il remercie les fans dans sa nouvelle vidéo pour la façon dont ils ont adopté le teaser récent. Il était également heureux que la nouvelle du film se soit propagée bien au-delà de ses fans et dans les médias grand public.

« Il y avait des articles écrits sur cette bande-annonce, le fait que je faisais ce film », dit Markiplier.

Alors que le jeu vidéo laisse entrevoir le sujet du film, Markiplier ne dévoile pas encore de détails sur l’intrigue. Il admet qu’il a été amusé par les femmes des « conjectures sauvages » que certaines personnes avaient sur ce que serait l’adaptation. Cela dit, il dit également qu’il s’est même surpris de ce qu’il avait en tête lors de l’élaboration du scénario.

« Je peux vous dire que même dans mon imagination la plus folle de ce que ce serait, au moment où je l’écrivais, c’est tellement plus », a-t-il déclaré.

Poumon de fer n’a pas encore de date de sortie.