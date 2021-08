Mark Zuckerberg exprime son désir de créer un métavers virtuel

Dans le plus pur style de « Ready Player One » ou des romans de William Gibson, Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, l’un des réseaux sociaux les plus en vue aujourd’hui, a partagé son désir d’étendre la portée d’Internet avec la possibilité de créer un métaverse virtuel, l’idée centrale étant d’élargir la façon dont les gens perçoivent Internet.

Lors d’un entretien avec The Verge, Mark Zuckerberg a expliqué l’idée qu’il avait précédemment partagée dans une déclaration aux employés de Facebook, déclarant que cette nouvelle plate-forme serait « le successeur d’Internet », et qu’il s’agirait d’un effort conjoint avec diverses entreprises et pas seulement une extension Facebook de plus.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Condirman a limogé le directeur de « World of Warcraft » en 2020

« Ce n’est certainement pas quelque chose qu’une entreprise va construire, mais je pense qu’une grande partie de notre prochain chapitre est d’aider à le construire, en partenariat avec de nombreuses autres entreprises, créateurs et développeurs. Mais vous pouvez considérer le métavers comme une incarnation d’Internet, où au lieu de visualiser le contenu, vous y êtes », a déclaré Zuckerberg.

Le PDG de Facebook souligne que dans ce métaverse, vous pouvez ressentir la présence d’autres personnes en temps réel et profiter d’expériences qui ne pourraient pas être réalisées dans une application bidimensionnelle ou une page Web, « comme la danse ou différents types d’exercices « , a déclaré Zuckerberg.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Kena: Bridge of the Spirits » reçoit un nouveau retard de sortie

L’achat d’Oculus par Facebook joue un rôle important dans la création de ce futur métaverse. Mark Zuckerberg voit un monde où les gens mettraient en œuvre les casques VR comme une partie importante de leur vie quotidienne, ce qui pourrait arriver au cours des dix prochaines années.

Zuckerberg déclare également que la technologie a besoin d’une évolution avant que ce scénario dans lequel le métaverse virtuel est une réalité puisse être réalisé. Après la pandémie, une grande partie des relations de travail ont pris un tour d’interaction purement virtuelle grâce à des plateformes telles que Zoom, WhatsApp ou les mêmes réseaux sociaux, la création de ce métaverse virtuel ne semble donc pas tout à fait impossible.