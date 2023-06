Mark Zuckerberg et Elon Musk veulent apparemment se battre dans un combat en cage

Deux des hommes les plus riches du monde veulent se battre : Elon Musk et Mark Zuckerberg peuvent en fait s’affronter dans un combat en cage. Au moins cracher tous les deux Méta-/Patron de Facebook ainsi que le Twitter-Propriétaire de gros sons sur les réseaux sociaux. Reste à savoir si cela se produira réellement.

Elon Musk et Mark Zuckerberg acceptent de se battre en cage l’un contre l’autre

Oui, tu l’as bien lu: Les deux magnats des médias et les super-riches veulent en fait se battre. Apparemment, Elon Musk et Mark Zuckerberg veulent vraiment être ensemble nettoyer mutuellement la salle à manger correctement.

Comment venir? Environ un bien sûr copieux boeuf Twitter – comme cela devrait être. Par quoi : Elon Musk a déclaré sur sa propre plateforme Twitter qu’il est prêt pour un combat en cage s’il s’agit de Mark Zuckerberg.

Sur quoi la méta et Facebook-Bien sûr, le patron Mark Zuckerberg a également parlé sur sa propre plate-forme, ce qui convient à son statut. Dans une story Instagram il nous a tous fait savoir ainsi qu’Elon Musk qu’il attend juste un lieu pour le combat pour se faire envoyer. Il a donc l’air sérieux.

Il existe déjà un emplacement : Elon Musk n’a pas tardé à demander à nouveau et a avec lui Octogone de Vegas a déjà suggéré une bague appropriée pour le combat entre lui et Mark Zuckerberg :

par ailleurs il plaisante apparemment sur son état non formé et explique qu’il a un mouvement appelé « The Walrus ». Il se couche simplement sur son adversaire et ne fait rien.

Cela pourrait vraiment arriver à ceci: Bien sûr, on peut se demander si les deux super-riches ont vraiment laissé aller aussi loin. Après tout, leur intégrité physique est en jeu. Mais du moins c’est comme ça qu’ils sonnent tous les deuxcomme s’ils réfléchissaient vraiment à la question.

Pourquoi tout ça? The Verge dit que Mark Zuckerberg en veut un propre alternative à Twitter apporter au départ. Elon Musk ne semble pas aimer ça, c’est pourquoi il a commencé à taquiner publiquement son adversaire.

Selon vous, qui gagnerait ? Apparemment, Mark Zuckerberg, 39 ans, est un artiste martial qui déjà gagné des tournois de jiu-jitsu avoir dû. Elon Musk a 51 ans et un peu plus grand. Il a affirmé avoir été impliqué dans des « combats de rue hardcore » dans sa jeunesse.

Pensez-vous que le combat a réellement lieu ? Si oui, qui pensez-vous qu’il va gagner?