Mark Wahlberg répertorie son immense domaine de 87,5 millions de dollars et donne un aperçu rare à l’intérieur

Nous avons vu des maisons de célébrités impressionnantes à notre époque, mais le méga-manoir LA de Mark Wahlberg pourrait bien les battre tous.

le Inexploré La star a récemment mis en vente son vaste domaine de Beverly Hills, et la liste a donné aux gens un aperçu rare à l’intérieur de ce qui est sans aucun doute l’un des berceaux les plus décorés de tout Hollywood.

La maison de Los Angeles de Mark Wahlberg. Crédit: TheMLS.com

Crédit : MLS.com

S’étendant sur 6,2 acres de terrain et 30 500 pieds carrés d’espace de vie, le pad de Wahlberg se compose de 12 chambres, 20 salles de bains et même une maison d’hôtes séparée et des quartiers de bonne.

En plus des espaces de vie somptueux, des grottes pour hommes lambrissées en chêne, des dressings et des salles à chaussures dédiées, la maison dispose de toutes les installations de loisirs et de divertissement auxquelles vous pouvez penser.

Il s’agit notamment d’un home cinéma géant, d’une salle de sport plus grande que votre local Fitness First, d’un bar et d’une cave à vin avec rangement pour 5 000 bouteilles franchement inutiles, avec deux fauteuils à oreilles pour Wahlberg et un compagnon pour profiter de leurs millésimes préférés.

La salle de cinéma maison. Crédit: TheMLS.com

Crédit : MLS.com

À l’extérieur, c’est une histoire tout aussi incroyable, car Wahlberg semble avoir tiré le meilleur parti de ses 6,2 acres en créant son propre mini complexe.

Il y a une immense piscine, avec un bassin profond, un jacuzzi et une cascade, une maison d’été s’ouvrant sur un terrain de basket grandeur nature éclairé, un skate park (c’est Marky Mark, après tout) et, presque incroyable, un privé terrain de golf pour que la star pratique son swing.

La piscine de la cascade de Wahlberg. Crédit: TheMLS.com

Crédit : MLS.com

La propriété est nichée dans une magnifique toile de fond à flanc de colline de Los Angeles, offrant sans aucun doute une intimité totale au propriétaire, avec de la place pour plusieurs voitures dans l’allée circulaire, et des barrières et des clôtures de sécurité maximisées pour éloigner les intrus potentiels.

Il est situé dans la communauté fermée de North Beverly Park, une zone de Los Angeles remplie de célébrités décrite dans la liste comme «la communauté fermée la plus exclusive de la côte ouest».

Un aperçu du complexe de 6,2 acres. Crédit: TheMLS.com

Crédit : MLS.com

Bien sûr, tout ce luxe a un prix. La propriété est actuellement répertoriée par l’agent immobilier célèbre Kurt Rappaport pour 87,5 millions de dollars (67 millions de dollars), qui décrit la vente comme « vraiment une opportunité unique d’acquérir l’un des grands domaines de Los Angeles ».

En conséquence, Wahlberg semble prêt à retirer des dizaines de millions de dollars de bénéfices de la vente, après avoir initialement acheté le terrain pour seulement 8,25 millions de dollars (6,3 millions de livres sterling) en 2009.