Mark Wahlberg prêt à affronter le rock avec une nouvelle entreprise commerciale

Cela signifie que l’artiste anciennement connu sous le nom de Marky Mark affrontera des personnalités comme The Rock, la star du MMA Conor McGregor, Ryan Reynolds et George Clooney.

Bien que ces stars aient toutes exprimé leur implication dans leurs projets alcooliques respectifs – Teremana Tequila, Proper Twelve Whiskey, Aviation Gin et Casamigos Tequila – Wahlberg affirme qu’il est plus en retrait et a simplement l’intention de sortir son chéquier .

La société, qui est une entreprise familiale de tequila mexicaine appelée Flecha Azul, a été cofondée par le golfeur mexicain du PGA Tour Abraham Ancer et son partenaire commercial Aron Marquez.

Mark Wahlberg avec Abraham Ancer (à gauche) et Aron Marquez. Crédit : Flecha Azul

Wahlberg a déclaré à CNN: « C’est drôle parce que quand cela m’a été mentionné pour la première fois, j’ai dit » absolument pas « .

« Vous avez toutes ces autres personnes qui prétendent être allées au Mexique et avoir créé la tequila et cultivé l’agave et tout ça.

« Ils se disaient: » ce n’est pas ce que c’est, nous avons deux gars incroyables qui sont vraiment jeunes et qui partagent les mêmes idées « .

« Je viens de dire que j’aimerais investir dans eux. »

Bien sûr, Wahlberg a visité la distillerie de Jalisco, au Mexique. C’est la maison de la société de tequila depuis 1840, et le reste aujourd’hui, mais avec une charge d’argent de célébrités derrière elle.

« J’ai dit que je voulais mettre mon argent là où est ma bouche et faire un gros chèque [sic] et impliquez-vous avec votre marque et utilisez [sic] toutes mes ressources.

« Tout ce que nous avons, nous allons l’exploiter et l’utiliser [sic] pour que cette marque connaisse le plus de succès possible. »

Ainsi, pour le moment, vous ne pouvez obtenir Flecha Azul qu’en Californie, au Texas, au Nevada et en Géorgie.

Cependant, ils vont bientôt prendre la marque à l’échelle nationale, et vous devez imaginer qu’ils deviendront mondiaux avant trop longtemps.

Il existe cinq types de tequila à la minute – Blanco, Reposado, Añejo, Cristalino et Extra Añejo.

Parlant de l’adhésion de son illustre partenaire commercial, Ancer a déclaré que c’était une « évidence ».

« C’était juste comme si c’était censé être. Il a essayé Flecha Azul et l’a adoré », a-t-il déclaré.

Les cinq types de tequila Flecha Azul. Crédit : Flecha Azul

« Notre objectif était d’apporter une tequila fabriquée de manière traditionnelle sans raccourcis. Il est extrêmement important pour moi d’honorer [sic] ma culture et les familles qui ont consacré leur vie à la fabrication de tequila. »

La perspective de verrouiller les cornes avec le Brahma Bull – entre autres – n’a pas refroidi l’enthousiasme de Wahlberg pour le projet.

Il a déclaré: « L’espace s’agrandit grâce à des gars comme Dwayne qui ont créé beaucoup de sensibilisation et d’excitation.

« Nous venons pour la place de tout le monde … Nous prévoyons d’être les meilleurs parce que nous avons le meilleur produit sur le marché. C’est la meilleure proposition de valeur pour le client.

« J’ai goûté leur produit, ils n’ont pas goûté le mien ! Ces gars-là me connaissent très bien, ils connaissent mon esprit de compétition ! »