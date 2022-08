Mark Wahlberg plaisante sur sa scène de temps « embarrassante »

Mark Wahlberg traîne dans son costume d’anniversaire dans sa nouvelle comédie sur Netflix, Moi temps. Le film, qui est arrivé sur le service de streaming le 26 août, voit Kevin Hart comme un père qui trouve enfin du temps pour lui pour la première fois depuis des années. Lorsque sa femme et ses enfants sont absents, il renoue avec un vieil ami pour un week-end endiablé.

Wahlberg joue cet ami excentrique qui apparaît dans le buff pendant le film. Bien que ce ne soit pas la première fois que l’acteur se déshabille à la vue de tous, Wahlberg admet que c’était encore assez embarrassant sur le plateau. Lors de la première du tapis rouge pour Moi temps, The Hollywood Reporter s’est entretenu avec les stars alors qu’elles discutaient de leurs rôles dans le film. Wahlberg, qui est apparu dans d’innombrables films à succès, dont Le combattant, Boogie Nights et Les Infiltrés, dit,

Malgré les circonstances vulnérables dans lesquelles Wahlberg a été placé, l’acteur avait une excellente attitude envers l’ensemble du projet et sa co-vedette Kevin Hart. Moi temps est maintenant disponible sur Netflix, avec Hart, Wahlberg, Regina Hall, Andrew Santino, Ilia Isorelýs Paulino, Che Tafari et Amentii Sledge. 45secondes.fr a une interview exclusive avec Santino trouvée ici, discutant de son implication dans le film.

Regina Hall joue la femme de Kevin Hart dans Moi temps, et l’actrice dit à THR qu’une grande raison de rejoindre le projet était son amour pour ses co-stars. Hart et Hall ont travaillé ensemble dans le passé sur des films tels que Penser comme un homme, À propos d’hier soiret Mort lors de funérailles.

« Je suis un grand fan de Kevin. Je suis un grand fan de John Hamburg et je suis un grand fan de Mark. J’ai adoré travailler avec eux parce que nous nous sommes tellement amusés. »

La co-star Ilia Isorelýs Paulino a réitéré la déclaration de Hall et a remercié Wahlberg et Hart d’avoir permis à son rôle d’être élargi dans Moi temps.

« Ils étaient tous à propos de ça et c’est vraiment ce qui fait d’eux des gens formidables parce qu’il n’y a pas d’ego avec eux. Ce sont vraiment de très bons partenaires de scène. Mon rôle n’était censé être qu’une scène, mais ils aiment vraiment la façon dont j’ai joué de Mark et Kevin. Ils ont donc élargi le rôle à ce qu’il est maintenant et pour cela, je suis très reconnaissant.