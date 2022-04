Mark Wahlberg dit que son nouveau film est le plus important de sa carrière

Soutenant le film avec ses propres fonds, Wahlberg a expliqué pourquoi il pourrait bien être le plus important de sa carrière.

Dans une interview avec Today, Wahlberg a déclaré: « J’étais à un moment charnière en moi-même, dans mon propre cheminement spirituel, et c’est certainement le film le plus important que j’aie jamais fait.

« De toute évidence, c’est le plus grand rôle que j’aie jamais joué. C’est la première fois que j’ai vraiment dû faire un effort supplémentaire pour faire un film. J’ai eu de nombreux tournants, des expériences révélatrices, des choses que j’ai appris qui m’ont en quelque sorte touché et m’ont aidé à atteindre la position dans laquelle je me trouve maintenant », a-t-il poursuivi.