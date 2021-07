Mark Wahlberg dit que le régime de gain de poids de 11 000 calories pour un rôle au cinéma n’était «pas amusant»

Mark Wahlberg a révélé qu’il devait consommer 11 000 calories par jour pendant le processus de prise de poids requis pour un rôle au cinéma – et l’a regretté.

S’adressant à l’hôte Jimmy, il a déclaré: « Malheureusement, j’ai dû consommer, pendant deux semaines, 7 000 calories, puis pendant encore deux semaines, 11 000 calories. Et c’était amusant pendant environ une heure.

« C’est une chose physique si difficile à faire. Perdre du poids, c’est juste un peu endurci – vous ne mangez tout simplement pas et ne faites pas d’exercice.

« Et ça, même quand tu es rassasié, je me réveillais après un repas et je prenais un autre repas.

« Je mangeais toutes les trois heures. Ce n’était pas amusant. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il était plus difficile de prendre et de perdre du poids en vieillissant, la star a répondu : « Oui, absolument. »

Il a poursuivi : « Une fois que le métabolisme commence à ralentir, cela devient vraiment difficile.

« Mais, vous savez, c’était quelque chose… J’essayais de faire ce film depuis six ans, nous n’avions que 30 jours pour le tourner. Alors je voulais vraiment y arriver. »

Plus tôt ce mois-ci, le chef personnel de Mark a parlé à E! à propos du régime de prise de poids de l’acteur, en déclarant: « Son premier petit-déjeuner est composé de quatre œufs – c’est le pré-petit-déjeuner.

« Ensuite, il fait son entraînement et puis après l’entraînement, qui est généralement vers 5 à 6 heures du matin, nous faisons huit œufs, six tranches de bacon, une tasse de riz, deux cuillères à soupe d’huile d’olive et une protéine secouer.

« C’est son gain de poids de masse inspiré des protéines pour aider à développer un peu plus de muscle également. »

le chef a ajouté: « Puis, trois heures plus tard, nous préparons une sorte de bœuf haché ou de dinde hachée, qu’il s’agisse d’une galette de hamburger ou d’un pain de viande, avec une autre tasse de riz.

« Et puis, trois heures plus tard, je fais généralement la moitié d’un poulet rôti, une autre tasse de riz.

« Je ferai environ une tasse d’épinards cuits et une tasse de betteraves cuites aussi.

« Après deux plats principaux, essentiellement, Mark a mangé une côtelette de veau ou de porc de huit onces et un morceau de saumon de quatre onces avec du riz et des betteraves, avant son dernier gros repas composé de huit onces d’un certain type de steak, huit onces de une sorte de poisson blanc, comme un bar ou un flétan, et faites le plein de tonnes de légumes. »