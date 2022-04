Mark Wahlberg a toujours le pénis prothétique d’un pied qu’il portait dans Boogie Nights

« Ce n’est pas quelque chose que je pourrais laisser de côté. Tout d’un coup, mes enfants recherchent un chargeur de téléphone de rechange et sortent ce truc et disent: » Qu’est-ce que c’est que ça?! Ce ne serait pas beau. »

Le Père Stu L’acteur a poursuivi en disant qu’il pense que sa fille de 18 ans a peut-être vu le film mais ne lui en a pas parlé et c’est probablement un choix judicieux.

« La prochaine chose que vous savez, ils m’ont nominé pour un Oscar et je n’ai même rien fait.

« Mais j’ai définitivement travaillé plus dur que tout le monde et je voulais être sûr de pouvoir prouver aux cinéastes que j’étais capable de faire le meilleur travail pour eux et que je ferais n’importe quoi pour eux. »