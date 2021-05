Mark Wahlberg a la tête rasée et les fans sont divisés

Sony Compact SONY DSC-RX100 Mark V A

Pour l'image comme pour la vidéo, le DSC-RX100 Mark V A s'impose comme un appareil de choix. Avec sa vitesse de mise au point remarquable, il est prêt à capturer tous vos clichés. Ces derniers sont nets, précis et lumineux. Également capable d'enregistrer des vidéos en qualité 4K et doté de l'option super ralenti, ce modèle va vite devenir un véritable allié à emporter en voyage ou lors de vos déplacements, pour immortaliser chacun de vos souvenirs. Un modèle rapide pour des images de qualité Le DSC-RX100 Mark V A se démarque par sa vitesse de mise au point automatique ultra rapide de 0,05 seconde. Associé à une couverture large et dense à 315 points de mise au point à détection de phase, ce système révolutionnaire vous permet de capturer chaque moment important de votre vie. Ce modèle est capable de prendre des images d'une résolution de 20,1 mégapixels, en continu pendant 233 images. Avec sa mise au point auto permanente et l'atténuation du voile noir, vous suivez aisément les sujets en mouvement depuis l'écran LCD de l'appareil ou bien depuis le viseur. Capturer des vidéos remarquables Vous profiterez de vidéos en qualité 4K avec le DSC-RX100 Mark V A, qui procède à une lecture complète du capteur sans perte de pixels et condense 1,7 fois les données d'image dans chaque image 4K. Ainsi, la finesse des détails est préservée et les effets moirés évités. Grâce à cet appareil, vous pourrez faire durer les moments d'action épiques que vous capturez. En effet, il vous propose une option Super ralenti étendu jusqu'à 960 images/seconde, ce qui repr