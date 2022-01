Mark ‘The Beast’ Labbett fustigé pour ‘Creepy’ Carol Vorderman commente sur Beat The Chaser

Et en regardant l’épisode préenregistré depuis chez lui, ‘The Beast’ a partagé un tweet controversé sur l’homme de 61 ans.

Labbett a plaisanté: « Je ne sais pas ce qui est plus impressionnant chez @carolvorders, son intellect ou ses atouts les plus tangibles #superstar #BeatTheChasers. »

« Vraiment ? Nous sommes en 2022, pas en 1972 ! Un peu flippant et sexiste », a déclaré un troisième.

Plus tôt cette semaine, l’hôte de La chasse, Bradley Walsh, a expliqué à quel point les choses peuvent être strictes lors du tournage d’un épisode, expliquant comment le processus est « immédiatement » retardé s’il trébuche sur ses mots.

Walsh, 61 ans, a animé le jeu télévisé depuis sa première sur ITV en 2009, posant une série de questions aux candidats et au quiz professionnel – ou « chasseur » – qu’ils affrontent.

« Nous avons les avocats de la conformité dans le studio tout le temps. Ce que vous devez faire, c’est revenir au début de la question, littéralement sur une bande vidéo où ma bouche s’ouvre – ou où elle est fermée par rapport à la question précédente – et la question est Elle est arrêtée à la fraction de seconde.

L’émission utilise une société de surveillance professionnelle indépendante appelée Beyond Dispute, qui surveille les questions posées par Walsh et s’assure qu’elles sont sélectionnées au hasard.

« Il faut être à une telle vitesse : si vous êtes un candidat et que je me dis ‘qu’est-ce que… la capitale… de la France…’, ils seraient morts et enterrés en trente secondes », a-t-il poursuivi.