Au cas où vous ne seriez pas familier avec le format, à la fin du jeu télévisé ITV animé par Bradley Walsh, le chasseur – dans ce cas « La bête » – doit attraper le concurrent en répondant à plus de questions que les concurrents n’en ont eu juste avant .

De toute évidence, les Chasers sont tous des quiz professionnels, c’est donc sans aucun doute le défi le plus difficile de la série.

Cette fois-ci, Labbett ne disposait que de 11 questions au total pour répondre correctement afin de gagner, mais a sérieusement lutté, ce qui signifie que les deux concurrents restants – Joseph et Dave – ont remporté le jackpot de 11 000 € à partager entre eux.

Cependant, ils ont définitivement eu une part de chance car The Beast était bien en dessous de son meilleur.

Pourtant, il a dit qu’il n’était pas si mauvais, car les questions étaient vraiment très difficiles et il ne connaissait pas les réponses.

« C’est la pire performance de tous les temps, et pourtant je n’ai pas si mal joué, car à l’exception de [a question about] bagatelle quand je me suis trompé sur les couches, je ne les connaissais tout simplement pas », a-t-il déclaré.