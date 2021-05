Mark Strong n’exclut pas le retour de Merlin dans la franchise Kingsman

Bien qu’il ait apparemment été soufflé en un million de morceaux lors des événements de 2017 Kingsman: le cercle d’or, Mark Strong refuse d’exclure un retour à la franchise d’espionnage bourrée d’action. Strong, qui a joué le rôle de l’agent de support technique du Kingsman, Merlin, dans les deux tranches, estime que tout peut arriver dans cet univers de films de bandes dessinées particulier, qui, espère-t-il, laissera la porte entrouverte pour sa résurrection.

« Je ne sais pas. J’adorerais parce que j’aime faire ces films. Je pensais que ce triumvirat, cette connexion entre moi, Colin (Firth) et Taron (Egerton) était un super petit gang. J’étais assez triste, Je pense, comme beaucoup de gens, quand il arrive à sa fin dynamique, dirons-nous? A la fin du deuxième, je pense qu’il y en a un troisième, et cet univers, tout peut arriver comme vous le savez bien. Je veux dire, Colin a reçu une balle dans l’œil et revient et il va bien. C’est de la fantaisie, donc je ne l’exclus pas. «

Grâce aux talents et au charisme toujours fiables de Mark Strong, Merlin s’est avéré être un personnage très populaire dans la franchise Kingsman, et sans aucun doute beaucoup aimeraient le voir revenir … dilemme. Un robot peut-être? Ou peut-être juste un camée en tant qu’hologramme de Merlin qui a été imprégné de sa personnalité et de ses souvenirs? Quelle que soit la décision prise, il semble que Strong sauterait sur l’occasion de rejoindre l’équipage de Kingsman.

Le troisième film de la série, L’homme du roi, devrait sortir le 22 décembre 2021. Comme tant d’autres films, L’homme du roi a été retardé à plusieurs reprises dans les circonstances mondiales, bien qu’il semble que le film d’espionnage de la période ait été plus durement touché que la plupart des autres. Initialement prévu pour sortir le 15 novembre 2019, le film a été repoussé d’abord au 14 février 2020, puis au 18 septembre 2020. La date de sortie a ensuite été repoussée au 26 février 2021 et, suite au retard de Liste des films de la phase quatre de Marvel, L’homme du roi a ensuite été repoussée de deux semaines au 12 février 2021, avant d’être de nouveau repoussée au 12 mars 2021. En janvier 2021, la date de sortie a de nouveau été repoussée au 20 août 2021, avant d’être encore reportée à la date de décembre 2021. Phew.

Réalisé par Matthew Vaughn à partir d’un scénario de Vaughn et Karl Gajdusek et d’une histoire de Vaughn, L’homme du roi met en vedette Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou et Charles Dance et trouve une collection des pires tyrans de l’histoire et des cerveaux criminels se réunissent pour préparer une guerre pour anéantir des millions de les gens et détruire l’humanité. Un homme et son protégé doivent courir contre la montre pour les arrêter, car le film révèle l’origine des services secrets d’élite.

Vaughn a révélé que L’homme du roi plantera des graines pour Kingsman 3 en disant: « Nous avons mis des graines pour ce qui va se passer dans Kingsman 3 depuis le début. Et ça va être très différent. » Le réalisateur aurait prévu jusqu’à sept films dans la franchise, ainsi que des retombées potentielles et des projets télévisés, ce qui devrait offrir de nombreuses opportunités à Merlin de Mark Strong de revenir d’une manière ou d’une autre. Cela nous vient de Joblo.

Sujets: Kingsman