Mark Ruffalo restera dans le MCU tant que Marvel continuera d’appeler, veut jouer un vieux Hulk grisonnant

Nous pouvons compter sur Marc Ruffalo être là en tant que Bruce Banner aussi longtemps que le personnage est présent dans l’univers cinématographique Marvel. Alors qu’Edward Norton jouait à l’origine le super-héros aux teintes vertes dans L’incroyable Hulkle rôle a été refondu avec Ruffalo faisant des apparitions ultérieures dans le MCU, à partir de 2012 Les Vengeurs. Il apparaît toujours dans les films Marvel, qui comprend une apparition dans l’année dernière Shang-Chi et la légende des dix anneauxet Ruffalo’s Hulk peut actuellement être vu dans la nouvelle série Disney + She-Hulk : avocate.

Dans une nouvelle interview avec Variety, Ruffalo a évoqué son avenir en tant qu’incroyable Hulk. Pour sa part, Ruffalo dit qu’il est toujours surpris chaque fois que Marvel Studios l’appelle pour revenir pour une autre apparition en tant que Bruce Banner. Il admet qu’il attend à peu près que la prochaine personne prenne le relais, mais dit qu’il continuera à le faire tant que Marvel et les fans seront toujours satisfaits de son rôle. Comme le dit Ruffalo :

FILM VIDÉO DU JOUR

« Je ne sais pas ! Je suis toujours surpris d’être encore là. Je veux dire, moi et Ed Norton plaisantons en disant que Hulk est comme le Hamlet de notre génération – nous allons tous tenter notre chance. Je continue en attendant la prochaine version. Je veux dire, je le ferai probablement tant qu’ils m’auront, si les gens sont intéressés, et je peux apporter quelque chose qui m’intéresse et qui intéresse les fans. Mais Je n’ai aucune idée. »

Cela dit, Ruffalo ne peut s’empêcher de penser à faire un film de nombreuses années dans le futur sur une version plus ancienne du personnage. Utilisant les bandes dessinées comme référence, l’acteur dit qu’il serait intéressant de voir un film grisonnant de Hulk et espère que les choses se passent toujours bien à ce stade pour qu’il puisse assumer ce rôle.

« Je veux dire, vous savez, quand vous regardez les bandes dessinées, il y a de vieilles versions assez grisonnantes de lui. Je me dis, OK, Hulk, 67 ans, ce serait intéressant – si nous sommes tous encore ici faire des films et il y a un monde qui nous permet de le faire plus. Avec ce dans quoi nous vivons et vers quoi nous nous dirigeons, l’avenir semble plus précaire qu’à tout autre moment. Donc je ne veux pas trop m’avancer . Mais j’espère que je suis toujours là pour le faire. »

Mark Ruffalo a grandi avec son parcours en tant que Bruce Banner

Studios Marvel

Mark Ruffalo a également évoqué son parcours en tant que Bruce Banner, expliquant comment il se considérait comme « une sorte d’enfant » au début. Il a eu plus de succès au cours des années qui ont suivi et vient au rôle de Bruce Banner avec une perspective différente en tant qu’acteur. Ruffalo félicite les gens de Marvel de lui avoir permis de grandir en tant qu’acteur aux côtés de son personnage, développant à la fois Bruce Banner et Incredible Hulk au cours du processus.

« J’ai vraiment pu jouer comme cinq itérations différentes des deux pendant cette période, et apporter une partie importante et significative de moi-même à chacune de ces choses. Je veux dire, ça a été un grand voyage de travailler avec Marvel, c’est que j’ai pu contribuer à toutes ces choses… Ouais, ça a été un endroit formidable pour m’exprimer et grandir. Maintenant, je suis dans cette autre étape, où c’est comme, le crépuscule de moi-même et de mon J’ai l’impression que la même chose se passe probablement pour Banner. Il est l’un des trois qui reste debout, et cela va probablement, à un moment donné, prendre fin également.

Vous pouvez attraper Ruffalo en tant que Bruce Banner dans She-Hulk : avocate sur Disney+.