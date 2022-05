Mark Ruffalo rejoint les fans de Marvel pour célébrer le 10e anniversaire des Avengers

Ils disent que les fichiers de temps quand vous vous amusez, et les dix dernières années de l’univers cinématographique Marvel ont dû être une véritable explosion car Les Vengeurs fête aujourd’hui ses 10 ans. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cela fait maintenant une décennie que l’équipe des Avengers s’est réunie pour la première fois et dans une scène post-crédit, les premières graines de l’endroit où la saga irait ont été cousues avec l’apparition à l’écran de Thanos. Aujourd’hui, Hulk lui-même, Mark Ruffalo, a partagé un message touchant sur les réseaux sociaux pour célébrer l’occasion et il est juste de dire qu’il y avait beaucoup de fans de Marvel pour ajouter leurs propres messages.

Ouverture le 4 mai 2012 aux États-Unis, Les Vengeursou alors réunion de justiciers comme on l’appelait dans certains territoires, a mis fin à la première phase de l’univers cinématographique Marvel, un projet qui à l’époque n’était en production que depuis quatre ans et en était encore à ses balbutiements. Alors que le film réunissait pour la première fois Iron Man, Thor, Captain America, Black Widow, Hawkeye et Hulk, le géant vert était interprété pour la première fois par Mark Ruffalo dans ce film, avec L’incroyable Hulk film solo ayant joué Edward Norton dans le double rôle de Bruce Banner/The Hulk.

Maintenant, Ruffalo revient une fois de plus dans le prochain Elle-Hulk série, et potentiellement dans son propre film Hulk qui, selon les rumeurs, incorporerait en partie le Hulk de la guerre mondiale scénario tiré des bandes dessinées. En tant que partie intégrante de la franchise, il n’est pas surprenant qu’il ait voulu célébrer Les Vengeurs‘ anniversaire marquant, et il a dit:

« #Réunion de justiciers! Pouvez-vous croire que cela fait 10 ans depuis la première ? ! Quel véritable honneur cela a été de faire partie du MCU. À l’avenir et à d’autres histoires passionnantes à raconter ! »

Jeremy Renner a retweeté le message de Ruffalo, ajoutant son propre commentaire de « Quelle course folle. » Comme Hulk de Ruffalo, Renner a encore plus à donner au MCU en tant que Hawkeye, venant de jouer dans sa propre série et selon la rumeur, il apparaîtrait dans le Écho émission dérivée qui arrive sur Disney + et a récemment lancé le tournage.

Le 10e anniversaire des Avengers a donné aux fans de MCU une grande raison de célébrer







Alors que cette semaine voit l’arrivée du dernier film Marvel avec la sortie de Doctor Strange dans le multivers de la folie, les fans étaient heureux d’avoir un moment de retour en arrière et de célébrer l’anniversaire du film original de collaboration de super-héros. Avec de nombreux films MCU qui voient maintenant des personnages se rassembler et partager la vedette, quand Les Vengeurs a été publié, on ne savait toujours pas si le MCU irait n’importe où et si le film à méga budget serait payant. Il est assez clair maintenant que personne n’avait besoin d’en douter.





En tant que l’une des plus grandes franchises de films au monde, les films MCU de ces derniers temps font ressembler The Avengers à un essai, et alors que l’univers Marvel continue de se développer, il est clair de voir jusqu’où la franchise a progressé au cours des dix dernières années. . Découvrez ci-dessous quelques-uns des messages partagés sur Twitter pour commémorer l’anniversaire.





