Mark Ruffalo rejoint Emma Stone dans « Poor Things »

Il a été confirmé que Mark Ruffalo joue aux côtés d’Emma Stone dans «Poor Things», le nouveau film écrit et réalisé par le cinéaste grec Yorgos Lanthimos, responsable de certains des films les plus dérangeants et les plus intéressants à avoir jamais été diffusés sur les panneaux publicitaires. Le homard »ou« Le meurtre du cerf sacré ».

Son nouveau film est basé sur le roman d’Alasdair Gray du même nom rapporté par Collider, confirmant que Willem Dafoe sera également jeté dans une histoire librement basée sur la pièce monumentale de Mary Shelley «Frankenstein».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Henry Cavill jouera dans le nouveau redémarrage de «Highlander»

Dans son film, Lanthimos mettra en vedette Ruffalo redonnant vie au personnage de Stone, une résurrection qui apportera des ramifications inattendues à toutes les personnes impliquées dans l’histoire. Tony McNamara, responsable de « The Favorite » (première collaboration de Stone avec Lanthimos) sera à nouveau en charge de l’écriture du scénario.

« Poor Things » est décrit par Searchlight Pictures comme « un conte victorien d’amour, de découverte et d’audace scientifique, racontant l’histoire de Belle Baxter, une jeune femme qui est ramenée à la vie par un scientifique excentrique mais brillant. »

Après sa publication originale en 1818, « Frankenstein » est devenu une référence incontournable dans la littérature mondiale, étant considéré comme l’une des premières œuvres de science-fiction de l’histoire, avec des centaines d’interprétations après l’arrivée du cinéma. L’un des plus représentatifs serait publié en 1931 par Universal Pictures sous la direction de James Wahle, avec Boris Karloff jouant la créature de l’histoire.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Florence + The Machine revient avec une chanson pour « Cruella »

Malgré la grande importance que possède l’histoire de Shelley dans la culture populaire, ces dernières années, seules quelques adaptations gratuites ont été présentées sur grand écran: «I, Frankenstein» et «Victor Frankenstein». Le cinéaste Danny Boyle a adapté le roman en une production scénique acclamée où Benedict Cumberbatch et John Lee Miller échangent constamment les rôles de Victor Frankenstein et de la créature.