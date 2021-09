Mark Ruffalo réagit aux rumeurs d’implication dans Moon Knight

La production de « Moon Knight » se rapproche chaque jour de son arrivée imminente dans le catalogue Disney + (bien qu’elle n’ait pas encore de date de sortie officielle) et certaines tumeurs ont commencé à circuler sur internet au sujet de la possible participation de Mark Ruffalo , dont le statut de permanence dans le MCU reste incertain après les événements de « Avengers : Endgame ».

Les rumeurs sur l’apparition de Ruffalo dans « Moon Knight » ont commencé lorsque de nouvelles images sont apparues dans lesquelles l’acteur a été capturé à Budapest, la ville où cette nouvelle production MCU est filmée. Oscar Isaac et Ethan Hawke ont également partagé des images de la ville sur leurs comptes Instagram respectifs, bien que cela ne confirme pas la participation de Ruffalo à la série.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Lucifer : Tom Ellis anticipe qu’il y aura des larmes à la fin de la série

En tant que personne responsable de cette prochaine phase du MCU, je détesterais gâcher quelque chose. J’ai appris à la dure. https://t.co/yrC7TCD6C1 -Mark Ruffalo (@MarkRuffalo)

31 août 2021





En tant que personne responsable de la prochaine phase du MCU, je détesterais gâcher quelque chose. Je l’ai appris à la dure.

Ethan Hawke a récemment partagé une interview avec le podcast « The Watch » sur le travail d’Isaac sur son personnage. «Eh bien, c’est là où je suis en tant qu’acteur. Beaucoup de cela, pour être honnête, j’aime le fait que Moon Knight soit une histoire moins connue et permet plus de liberté créative », a commenté Hawke, louant le travail du réalisateur Mohammed Diab.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « South Park » proposera deux nouveaux films cette année

Hawke a également reconnu la grande prestation d’Oscar Isaac avec ce personnage. « J’aime ce que vous faites de votre vie. Cela me rappelle les acteurs, quand je suis arrivé à New York, que je regardais d’en bas. Oscar est plus jeune que moi, et j’aime la façon dont il se comporte, et j’aime sa façon de penser. »

Hawke a refusé de fournir des détails généraux sur « Moon Knight » ou le personnage qu’il joue dans la série, notant lors d’une conversation avec l’animateur de télévision Seth Myers que Marvel Studios lui avait fait signer un grand nombre de clauses de confidentialité, ce qui est il s’est distingué. de tout travail que vous avez fait auparavant.