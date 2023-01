Mark Ruffalo joue dans un film Netflix choquant basé sur une histoire vraie

Netflix

Netflix continue d’ajouter à son catalogue des films qui ont un impact comme celui qui met en vedette Mark Ruffalo et a Anne Hathaway dans le casting. la connaître.

©IMDBMark Ruffalo dans Le prix de la vérité

le catalogue de Netflix c’est devenu un grand ensemble de films que beaucoup avaient oubliés. La plateforme a ressuscité, à plus d’une reprise, d’anciens bijoux devenus rapidement tendance auprès de ses téléspectateurs. Parmi eux se trouve un film avec Mark Ruffalo et Anne Hathawaydeux des acteurs les plus importants de l’industrie cinématographique aujourd’hui et en 2019, l’année de la sortie du film.

Mark Ruffalo et Anne Hathaway ont ébloui les écrans, comme maintenant, avec Le prix de la vérité, un film basé sur des faits réels qui surprend et enchante. Car, en plus d’être une histoire vraie, c’est un cri urgent contre la corruption environnementale. C’est sans aucun doute un film inédit qui, au-delà du fait qu’il dure 126 minutes, est d’un talent narratif charmant.

Synopsis de Le prix de la vérité :

Un avocat tenace, incarné par Mark Ruffalo, défend, avec son cabinet d’avocats, des entreprises chimiques. Cependant, lorsqu’il découvre un sombre secret qui relie un grand nombre de décès et de maladies à l’une des sociétés pour lesquelles il travaille, tout change. Eh bien, il décide de risquer sa carrière pour exposer la mauvaise gestion des déchets toxiques par cette société. Bien que, dans le processus, il ne mette pas seulement en jeu son travail, mais aussi son avenir et même sa propre famille, le tout dans le but de faire éclater la vérité.

Bande-annonce pour Le prix de la vérité :

Distribution du prix de la vérité :

Marc Ruffalo

Anne Hathaway

Tim Robbin

Bill Pullman

Bill Camp

Victor Garber

Jument Winningham

