Mark Ruffalo fait équipe avec Emma Stone dans le film Frankenstein Poor Things

Quand il ne sort pas de sa chemise en tant que Bruce Banner / The Hulk du MCU, Mark Ruffalo s’est taillé un nom en tant que l’un des meilleurs acteurs du cinéma, après avoir remporté trois Oscars ces dernières années. Il a été annoncé aujourd’hui qu’il apparaîtrait aux côtés d’Emma Stone dans Searchlight Pictures ‘ Pauvres choses, un film qui reprend l’histoire de Frankenstein et la réinvente d’une toute nouvelle manière.

C’est le premier nouveau rôle à être annoncé pour Ruffalo depuis qu’il a remporté un Golden Globe Award pour son double rôle dans Je sais que cela est vrai, et un signe certain que la demande pour l’acteur américain de 53 ans n’est pas sur le point de ralentir de si tôt.

Pauvres choses, qui est directeur Yorgos Lanthimos‘premier film depuis Le favori, qui a remporté de nombreuses nominations aux prix, y compris des hochements de tête aux British Independent Film Awards, aux Oscars et aux Golden Globes, met également en vedette Emma Stone et est basé sur un livre de l’auteur écossais Alasdair Gray. Le roman lui-même a été décrit comme «un duel stimulant entre les désirs des hommes et l’indépendance des femmes» ainsi que comme un envoi de la littérature victorienne dont le thème principal est tiré.

Poor Things n’est pas la seule version à venir que nous pouvons nous attendre à voir Mark Ruffalo apparaissant dans l’année prochaine, alors qu’il reprend également le rôle de Bruce Banner dans la série Disney + de Marvel She-Hulk et exprime son propre géant vert, la série animée Hulk in Marvel, Et qu’est-ce qui se passerait si? En dehors de ses connexions MCU, il vient également de terminer le tournage sur Le projet Adam, un film basé sur le voyage dans le temps avec Ryan Reynolds qui doit être présenté en première sur Netflix plus tard cette année.

Emma Stone n’est pas étrangère à la demande elle-même, étant juste apparue au premier événement du tapis rouge de l’année, et même l’année dernière, dans la perspective de la sortie de Disney. Cruella, dans laquelle elle joue une jeune version du tristement célèbre méchant de la sieste de chien. En plus de jouer dans Pauvres choses, elle produit également le film avec Ed Guiney et Andrew Lowe.

Pauvres choses est en cours d’adaptation par Tony McNamara qui a déjà travaillé avec le réalisateur Lanthimos lorsqu’il a co-écrit le scénario de Le favori.

L’histoire de Pauvres choses se concentre sur le personnage de Stones, Victoria, qui prend des mesures drastiques pour échapper à un mari violent et se noie. Cependant, cela ne ferait pas beaucoup d’histoire en soi. Entrez un chirurgien, qui fait revivre Victoria très décédée en utilisant le cerveau du fœtus dont elle était enceinte lorsqu’elle s’est noyée, en l’insérant dans sa tête et en la ramenant à la vie en tant que Bella Baxter, un monstre de Frankenstein qui ne ressemble à aucun autre. sont allés avant elle.

Il faut du temps pour que le bébé cerveau de Bella commence à développer une conscience sociale, mais pendant ce temps, elle parvient à se fiancer avec un médecin de Glasgow et à s’enfuir avec un avocat moins qu’honnête dans une aventure à travers l’Europe. Et tout cela avant qu’elle ne soit retrouvée par son ancien mari et que les choses commencent vraiment à devenir intéressantes. La production devrait commencer sur le film plus tard dans l’année pour une sortie probable l’année prochaine. Cette nouvelle est née à Collider.

Sujets: choses pauvres