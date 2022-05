Mark Ruffalo et HBO poursuivis en justice pour un incendie en 2019 sur le tournage de Je sais que c’est vrai

Mark Ruffalo et HBO se dirigent vers le tribunal. En mai 2019, le Vengeurs star avait travaillé comme star et producteur de la série HBO Je sais que c’est vrai. À l’époque, un incendie s’était déclaré chez le concessionnaire automobile de New York où les acteurs et l’équipe tournaient. La bonne nouvelle est que personne n’a été gravement blessé ou pire à cause de l’incendie, mais cela a peut-être eu des effets durables sur certaines personnes.

Selon TMZ, des voisins qui vivaient à proximité ont maintenant intenté une action en justice contre Ruffalo et HBO, affirmant que l’incendie avait endommagé leurs maisons tout en les exposant à des toxines et des cancérigènes. Selon des documents judiciaires, les voisins ont subi des « blessures physiques et émotionnelles » et ils demandent collectivement des millions de dollars de dommages et intérêts. Il est allégué que Ruffalo et HBO sont responsables de l’incendie pour avoir stocké des matériaux inflammables sur le plateau. Les plaignants sont également mécontents que l’équipe de production n’ait pas nettoyé les décombres après trois ans, affirmant que le site est toujours « un tas de débris découvert et sans relâche, un déversement de toxines et une poussière et une dispersion gazeuse entraînées par le vent ».

Réalisé par Derek Cianfrance et écrit par Cianfrance et Anya Epstein, Je sais que c’est vrai est basé sur le roman de 1998 de Wally Lamb. Ruffalo joue dans la mini-série en tant que deux rôles, jouant des frères jumeaux identiques avec un aux prises avec la schizophrénie paranoïaque. La série mettait également en vedette Melissa Leo, John Procaccino, Rob Huebel, Michael Greyeyes, Juliette Lewis, Rosie O’Donnell, Imogen Poots et Kathryn Hahn.

Les incendies ne sont rien de nouveau





HBO

Malheureusement, des incendies se sont déclarés dans des productions cinématographiques et télévisuelles, même s’il s’agit d’un événement rare. En mars dernier, l’action en direct Blanc comme neige film en préparation chez Disney a vu son décor endommagé par un incendie aux studios Pinewood en Angleterre. Heureusement, il n’y a pas eu de blessés causés par l’incendie, bien que les images du plateau suggèrent que ce fut une expérience effrayante pour les acteurs et l’équipe sur place.

« Un décor composé de beaucoup de bois, d’arbres, etc. était actuellement en construction sur la scène de Richard Attenborough », avait déclaré un témoin à l’époque. « La rumeur dit qu’un morceau de décor a pris feu et s’est répandu dans le reste de l’ensemble. Certains membres de l’équipe du studio ont été secoués mais évacués sans blessure.

Un autre a ajouté : « Je ne l’ai pas vu commencer, mais on m’a d’abord dit qu’un arbre s’était élevé. Au moment où je suis arrivé, les flammes étaient énormes, allant jusqu’au plafond. Puis des morceaux de l’ensemble ont commencé à s’enflammer et le chaumière a commencé à s’éclairer.

À eux seuls, Pinewood Studios a eu deux incendies au cours des années précédentes sur ses plateaux. L’un s’est produit sur le tournage du film de Ridley Scott Légende au début des années 1980 et encore avec le premier James Bond de Daniel Craig, Casino Royaleen 2006.





