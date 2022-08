Mark Ruffalo est prêt pour un film « World War Hulk »

L’intervieweur a fait allusion à un potentiel film Marvel basé sur l’emblématique Hulk de la guerre mondiale bandes dessinées, et la réponse de Ruffalo a été aussi catégorique que possible.

Principalement parce qu’Universal détient toujours les droits du personnage, et bien que Disney et Marvel puissent toujours développer des films mettant en vedette le personnage, Universal a le premier refus de distribuer le projet, selon The Direct.