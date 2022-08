Mark Ruffalo compare Marvel et Star Wars, dit « Vous obtenez la même version de Star Wars à chaque fois »

Mark Ruffalo a été un membre éminent de l’univers cinématographique Marvel, apparaissant pour la première fois en tant que Bruce Banner et son homologue Hulk dans Les Vengeurs (2012). Il a repris le rôle d’Edward Norton après son interprétation dans L’incroyable Hulk, qui a abouti au drame dans les coulisses entre l’acteur et Marvel Studios. Depuis, Ruffalo n’a posé aucun problème à Disney et au MCU, devenant synonyme de son rôle et apparaissant constamment dans différents films bien qu’il n’ait pas de film solo pour lui-même.

Ruffalo et son Bruce Banner sont apparus dans tous La Vengeurs films, Thor : Ragnarok, Capitaine Marvelet Shang Chi et la légende des dix anneaux, pour n’en nommer que quelques-uns. Il est fidèle à sa franchise Marvel et à sa base de fans et sera co-vedette de la prochaine série Disney +, She-Hulk : avocate, sortie le 18 août. Bien que Ruffalo soit fan d’une autre propriété Disney, Guerres des étoiles, l’acteur pense qu’une franchise est supérieure en créativité et en prise de risques. Lors d’une interview avec Metro, Ruffalo a partagé la différence entre le MCU et Guerres des étoiles et pourquoi il pense que Marvel fait un peu mieux les choses.

« Marvel leur permet généralement d’apporter cela au matériel. Si vous regardez un Star Wars, vous obtiendrez à peu près la même version de Star Wars à chaque fois. Cela pourrait avoir un peu d’humour. Cela pourrait avoir un peu d’animation différente. Mais vous êtes toujours, vraiment, dans le même genre de monde. Mais avec Marvel, vous pouvez avoir un sentiment complètement différent, même au sein de l’univers Marvel.

Bien sûr, Guerres des étoiles les fans seront en désaccord avec véhémence, tandis que les fans de Marvel souligneront toute la variété au sein du MCU. Bien qu’aucune des deux parties ne soit finalement d’accord, la plupart des fans peuvent profiter des franchises respectives pour le divertissement proposé.

Mark Ruffalo ne s’inquiète pas de trop de contenu Marvel

Studios Marvel

Marvel a actuellement 36 projets disponibles pour votre plus grand plaisir, y compris les émissions Disney +, qui ont été publiées au cours des dernières années. Bien sûr, certains diront que le MCU a sursaturé son propre marché avec la simple quantité produite par le studio, mais Mark Ruffalo ne s’en inquiète pas. Il dit à Métro :

« Ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète. Je comprends que ces choses suivent leur cours et que quelque chose d’autre arrive. Mais ce que Marvel a bien fait, c’est que, à l’intérieur du MCU, tout comme ils le font avec les bandes dessinées, ils laissent un réalisateur ou un acteur recréait en quelque sorte chaque pièce à son propre style, à sa ressemblance. »

Marvel ne ralentit pas de sitôt, car ils ont récemment annoncé leur prochaine liste de films et de séries télévisées. Invasion secrète, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, Lameet Daredevil : né de nouveau ne sont que quelques projets lancés dans la phase 5 du MCU, la phase 6 recevant déjà deux Vengeurs films. Il y a beaucoup à attendre pour Mark Ruffalo et Marvel. Vous pouvez voir l’acteur incarner à nouveau Hulk lorsque Elle-Hulk sorties sur Disney +, le 18 août.