Mark Ruffalo commente après la confirmation de Hulk pour la série She-Hulk Disney +

Les fans de Marvel ont eu droit à toute une série de mises à jour concernant les futures versions hier soir lors de la journée des investisseurs de Disney, et l’une de ces surprises est le retour de Avengers: Fin de partie star Mark Ruffalo comme Bruce Banner AKA The Hulk dans le prochain She-Hulk séries. Eh bien, l’acteur s’est maintenant tourné vers les réseaux sociaux pour faire face à son retour imminent.

Avez-vous manqué Hulk? https://t.co/O92ffWdSXU – Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 11 décembre 2020

«Avez-vous manqué Hulk?

Mark Ruffalo a rejoint l’univers cinématographique Marvel en 2012 Les Vengeurs, reprenant le rôle d’Edward Norton qui a quitté la franchise après L’incroyable Hulk. Depuis lors, Ruffalo est apparu dans toute la franchise, mettant en vedette dans Avengers: l’ère d’Ultron, Thor: Ragnarok, Avengers: guerre à l’infini et Avengers: Fin de partie. La sympathie décontractée de l’acteur et le timing parfait de la bande dessinée en ont fait un ajout bienvenu à la liste des super-héros, avec son interprétation de Bruce Banner offrant une présence attachante et réconfortante dans le chaos des films de bandes dessinées. Bien que le personnage ne l’ait pas demandé peut-être autant que certains fans l’auraient souhaité, l’acteur est également capable de dépeindre le tourment nécessaire à la relation Jekyll-and-Hyde entre Banner et son monstrueux alter ego.

En parlant de cela, l’alliance Banner / Hulk a vraiment changé depuis les événements de Avengers: Fin de partie, avec les deux personnages très différents partageant désormais un seul corps et devenant ce qui a été surnommé professeur Ponton. On ne sait pas encore si Ruffalo apparaîtra dans le She-Hulk en tant que lui-même humain, ou si Hulk et lui continueront de respecter leur arrangement, et tout dépend du moment où le spectacle se déroule et si Ruffalo apparaîtra dans des flashbacks ou des événements actuels.

Pour ce qui est de She-Hulk, la série sera dirigée par Silicon Valley et Rick et Morty alun Jessica Gao, et réalisé par les réalisateurs Kat Coiro (Il fait toujours beau à Philadelphie) et Anu Valia (AP Bio). Les stars du spectacle Orphelin noir Tatiana Maslany en tant que personnage titulaire et se concentrera sur Jennifer Walters (interprétée par Maslany), qui est avocate et cousine de Bruce Banner. Jennifer hérite des pouvoirs de Hulk de Banner après avoir reçu une transfusion sanguine de sa part mais, contrairement à Bruce Banner, lorsqu’elle se cache, Jennifer peut conserver la majeure partie de sa personnalité, de son intelligence et, surtout, de son contrôle émotionnel.

« C’est une série sur une femme essayant de naviguer dans le monde et d’être considérée comme une professionnelle malgré le fait qu’elle mesure bien plus de 6’7 » – et verte « , a déclaré Kevin Feige lors de la présentation de Marvel à Disney Investor Day 2020. The Marvel le président a qualifié la série de « très drôle », avant de taquiner l’arrivée d’autres personnages de tout le MCU. « Puisque Jennifer Walters est une avocate spécialisée dans les affaires juridiques axées sur les super-héros, vous ne savez jamais quels personnages de Marvel vont apparaître de l’épisode à l’épisode « , a déclaré Feige. Un personnage que nous savons maintenant faire une apparition est l’Abomination, avec L’incroyable Hulk La star Tim Roth s’apprête à reprendre le rôle.

She-Hulk devrait faire ses débuts sur Disney + en 2022. La série n’est que l’un des nombreux contenus originaux définis dans l’univers cinématographique Marvel, y compris WandaVision, Le faucon et le soldat de l’hiver, Loki, Oeil de faucon, Mme Marvel, Chevalier de la lune, Et qu’est-ce qui se passerait si…?, Coeur de pierre, Invasion secrète, et Guerres d’armure. Cela nous vient grâce à Compte Twitter officiel de Mark Ruffalo.

Sujets: She Hulk, Hulk, Disney, Streaming, Disney Plus