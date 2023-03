Mark Ruffalo a admis que c’était bizarre de remplacer Edward Norton en tant que Hulk

L’acteur Marc Ruffalo a admis que c’était bizarre de remplacer Edouard Norton comme Hulk dans l’univers cinématographique Marvel. Ruffalo a récemment parlé dans une interview de ce que c’était que de reprendre le rôle de Bruce Banner dans « Avengers », après que Norton ait été la première incarnation du personnage dans « The Incredible Hulk » en 2008.

Ruffalo a décrit le moment où il a eu sa première interaction avec Norton en un mot: « Gênant. Non, je veux dire, je ne lui ai pas parlé, mais je l’ai tendu la main, comme nous le faisons maintenant quand nous ne voulons pas parler . Et j’étais comme, ‘Hé, mec’, et il a dit, ‘Non, ça va.’ Je veux dire, c’était bizarre.

C’était même bizarre quand Robert Downey Jr. m’a présenté au Comic Con en 2010 et m’a dit : « Et maintenant, Mark Ruffalo va reprendre le rôle de Hulk. » Et tout le public était comme, ‘Ouais, uh-huh.' »

Ça pourrait aussi vous intéresser : Hulk : pourquoi Mark Ruffalo a remplacé Edward Norton dans les films Marvel

»The Incredible Hulk » avec Edward Norton était le deuxième film UCM à sortir, après le succès retentissant de »Iron Man » avec Robert Downey Jr., tandis que le film de Tony Stark a lancé la première phase de l’univers cinématographique et était un coup de pouce dans la carrière de Downey, le film Hulk était en proie à de nombreux problèmes de production.

Il a été rapporté à l’époque que Norton avait eu des problèmes avec l’histoire, ce qui a conduit à des réécritures du scénario et à des affrontements avec les producteurs du film. Bien que « The Incredible Hulk » ait reçu des critiques positives et rapporté 265 millions de dollars dans le monde, le film n’a pas répondu aux attentes de Marvel.

Lors de la production de »Captain America : The First Avenger » en 2011, le président de Marvel Studios, Kévin Feige, a annoncé un changement de casting pour Bruce Banner pour »The Avengers ». Ruffalo, qui était en début de course pour jouer dans « The Incredible Hulk », a été annoncé comme remplaçant de Norton au New York Comic-Con 2010.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Robert Downey Jr a failli jouer un autre personnage de Marvel avant Iron Man

Alors que Ruffalo a propulsé le grand homme vert dans le MCU, Norton n’a jamais exprimé de regret d’avoir perdu le rôle. « Mais tu sais, Ed… je ne pense pas… je ne sais pas à quel point Ed était attaché au rôle », a déclaré Ruffalo. « Je pense qu’il était comme, ‘Oh, Dieu merci. Laissez Ruffalo s’en occuper. Mais c’était beau. Nous sommes amis. Cela ne s’est jamais posé comme un problème entre eux deux. »

La participation de Ruffalo en tant que Bruce Banner a réussi à être populaire parmi les fans de Marvel, car il est resté pour continuer à apparaître dans » Iron Man3 », » Avengers: Age of Ultron », » Thor: Ragnarok », » Avengers: Infinity War », »Avengers : Endgame », »Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings » et la première saison de »She-Hulk » de Disney+.