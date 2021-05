Mark Millar propose de nouvelles actualités sur l’adaptation de « Nemesis »

IST.GANASSINI SpA Rilastil extensible Body Mark Cream 200ml

Rilastil Vergetures Creme pour le corps Il previent et combat les vergetures. traits Il reduit les vergetures existantes sur l'abdomen, les hanches, les fesses, les cuisses, les seins et les bras, en aidant a restructurer matricedermica (acides amines essentiels) Previent et contrecarre la formation de nouvelles vergetures, grace a une forte action anti-oxydante et eutrophiques (vitamine complexe) nourrit la peau en profondeur, ce qui rend souple et douce (huile de riz) Comment utiliser Appliquer matin et soir une dose appropriee de produit, masser a travers l'espace jusqu'a absorption complete. Pour des resultats plus rapides, en particulier en presence dismagliature de rouge / violet (rubrae striae), nous recommandons de combiner Rilastil vergetures flacons de creme. En cas de grossesse, ils recommandent 2 applications par jour sur la poitrine, l'abdomen, les cuisses, les cuisses, les hanches, les fesses et la charniere lombo-sacree, a partiredal troisieme mois, jusqu'a 3 mois apres l'accouchement. Convient a tous les types de peau, pour prevenir et contrastarele vergetures blanches ou rouge / violet. Commencer le traitement des l'apparition des premiers signes. plus dermatologue teste teste cliniquement microbiologiquement teste Teste pour le nickel, le cobalt, le chrome, Palladio et Mercure * Non comedogene sans parabenes hypoallergenique ** pH physiologique Teste cliniquement sur les femmes enceintes Peut etre utilise pendant la grossesse * Chaque moins d'une partie par million. De petites quantites peuvent causer de la sensibilite de la peau. ** Annexe III CE1223 / 2009 Reglement. format flacon 200ml