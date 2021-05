Mark Labbett de The Chase est apparu une fois sur Qui veut être un millionnaire?

VanEsch Porte-manteaux design Chase W Medium VANESCH

Porte-manteau mural design Chase W : à la fois industriel, fun et raffinéOn le sait, Michiel van der Kley aime se démarquer en signant des créations qui rompent avec les codes établis. C'est ainsi que, pour dessiner ce porte-manteau mural design Chase W, il a choisi de dissimuler l'ensemble de patères derrière un coffre d'aluminium laqué à l'époxy gris métallique et aux lignes épurées. Le support mural quant à lui est en acier laqué au choix à l'époxy noir, gris métallique, blanc, rouge, orange ou vert.C'est ainsi ce mariage de styles (industriel avec la structure en acier/alu et fun avec cet intérieur coloré) et ces lignes pures et racées que le porte-manteau design Chase G bouscule les conventions, pour s'intégrer aisément à tous les styles de déco auxquelles il apportera sans effort une touche de modernité raffinée et discrète.Le porte-manteau mural design Chase G est disponible en plusieurs tailles : 6 patères, 8 patères ou 10 patères.Dimensions :Medium : 100 cm de long pour 12 cm de haut et 12 cm de profondeur Existe également :Small : 80 cm de long pour 12 cm de haut et 12 cm de profondeurLarge : 120 cm de long pour 12 cm de haut et 12 cm de profondeur