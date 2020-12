Mark Hunt est soumis à la star du rugby Paul Gallen en match de boxe

L’ancienne star de l’UFC Mark Hunt a perdu mercredi au Bankwest Stadium en Australie lors d’un match de boxe en six rounds à l’unanimité aux points contre le héros local Paul Gallen. Après la victoire, il a défié son compatriote Robert Whittaker dans un duel sur le ring de boxe.

Le retour de Mark Hunt sur le ring s’est soldé par une défaite mercredi. L’ancien kickboxeur et combattant de l’UFC a été vaincu par l’ancienne star du rugby Paul Gallen, qui est également resté invaincu lors de son onzième combat en tant que boxeur professionnel. Dans un combat en six rounds, Gallen, 39 ans, a gagné à l’unanimité aux points (58:56, 58:56, 59:55) contre le « Super Samoan » Mark Hunt.

Après des difficultés initiales, Gallen a trouvé son chemin dans le combat de mieux en mieux et s’est présenté comme un boxeur plus variable et agile. Ici, Gallen a agi plus léger que son adversaire de près de 20 kg plus lourd, qui pesait un fier 127 kg. Au fur et à mesure que le combat progressait, il prit de plus en plus de contrôle et mit Hunt sur les cordes avec des combinaisons.

Hunt, connu sous le nom de « King of Walk Off Knockouts », attendait cependant toujours l’occasion de mettre fin au combat d’un seul coup. Au deuxième tour, le joueur de 46 ans a réussi à obtenir un impact clair, mais s’est ensuite détourné avec une pose de victoire au lieu de la poursuivre. Chance pour Gallen: « Il m’a rattrapé au deuxième tour. Je ne sais pas quoi, mais ça m’a sonné une seconde. »

Cependant, l’endurance de Hunt a considérablement diminué à partir du milieu du combat, ce qui a permis à Gallen de se développer davantage et de renforcer son plan de match avec plusieurs combinaisons, variant pour le corps et la tête.

Après le combat, il a défié son compatriote, l’ancien champion des poids moyens de l’UFC Robert Whittaker, également né en Nouvelle-Zélande comme Hunt, à un duel sur le ring de boxe. « Je vais le frapper comme j’ai battu Mark. Je vais l’écraser. »

Hunt, en revanche, attend toujours sa première victoire en tant que boxeur professionnel lors de sa tournée d’adieu, il est revenu sur le ring après 20 ans en tant que boxeur, son record est de deux défaites et un nul. Les deux poids lourds avaient à plusieurs reprises combattu des escarmouches verbales à l’approche du duel, de sorte qu’il y avait une petite bagarre sur la balance et que les deux boxeurs devaient être séparés l’un de l’autre.

Dans le combat principal de l’événement, Tim Tszyu a réussi à s’imposer dans un duel des super poids welters contre Bowyn Morgan au premier tour après seulement 114 secondes par KO. Il était intéressant de noter que lors de l’événement, qui s’est tenu dans une banlieue de Sydney, le stade était rempli de spectateurs, comme dans une période d’insouciance avant la pandémie corona.

