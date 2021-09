Mark Hoppus s’est enfin révélé sans cancer

Après que le bassiste et chanteur de Blink-182, Mark Hoppus, ait choqué ses fans et le monde de la musique cet été en rendant public son diagnostic de cancer, le musicien a partagé de nouvelles nouvelles sur sa santé, déclarant qu’il est actuellement complètement « sans cancer » après avoir terminé votre traitement de chimiothérapie. .

Hoppus aurait révélé en juillet dernier qu’on lui avait diagnostiqué un lymphome diffus à cellules 4-A à cellules B. Cependant, à travers ses réseaux sociaux, le musicien a confirmé que sa santé est déjà en meilleur état par rapport aux derniers mois.

Je viens de voir mon oncologue et je n’ai plus de cancer ! Merci, Dieu, l’univers, les amis et la famille qui ont envoyé leur soutien, leur gentillesse et leur amour.

Hoppus dit qu’il doit encore continuer avec des analyses constantes au cours des six derniers mois, ce qui lui prendra jusqu’à la fin de l’année pour être en bonne santé. « Mais aujourd’hui est un jour incroyable et je me sens tellement béni. Puis-je obtenir un W dans le chat ? », Ce dernier, dans le jargon gamer, fait référence à l’expression de son bonheur ou de son bonheur face à une actualité.

Lundi 20 septembre, Mark Hoppus a souligné via Instagram que ses cheveux étaient déjà devenus blancs après son traitement. « Je suis en chimiothérapie depuis cinq mois et aujourd’hui les poils de mes boutons décident qu’il est temps d’apparaître ? Le cancer est rare ». fit remarquer le musicien.

Hoppus a précédemment révélé qu’il s’agissait exactement du même type de cancer dont sa mère avait réussi à se remettre, c’est pourquoi il a exprimé sa détermination à « botter les couilles » contre cette maladie. Bien qu’il ne partage plus les microphones sur Blink-192, son collègue Tom DeLonge a publiquement exprimé son soutien et son admiration pour Hoppus depuis l’annonce de sa maladie.