Mark Hoppus revient sur scène après avoir été libéré du cancer

Après avoir annoncé qu’il était totalement indemne de cancer, le leader de Blink-182, Mark Hoppus, est monté sur scène pour la première fois dans une performance entièrement live, ajoutant ses talents aux côtés de son compagnon de groupe Travis Barker et du musicien Kevin Gruft du groupe Escape the Faith. dans le cadre de l’émission en direct « House of Horror », organisée par Barker en tant qu’événement payant.

Vêtu d’un costume de Batman, Hoppus a chanté avec Barker trois des chansons les plus représentatives de Blink-182 : « What’s My Age Again? », « The Rock Show » et « Family Reunion », ce qui a suscité une grande excitation parmi ses fans. l’amélioration évidente de son état de santé.

Lors d’une interview avant la présentation, Travis Barker a déclaré que la nouvelle de Hoppus sans cancer était « la meilleure et la plus importante nouvelle de l’année ». « C’est mon frère Mark, faire ça et jouer des chansons est incroyable. J’ai été avec lui tout au long du processus et il a été fort, résistant et dur. J’ai juste dit ‘Épaules levées et combat, il est temps de se battre’. Et il vient de le faire. C’est étonnant ».

La performance en direct de Hoppus intervient après que le musicien a reçu de bonnes nouvelles concernant son diagnostic de cancer inquiétant lors de sa dernière visite chez l’oncologue, confirmant que la chimiothérapie avait fonctionné après avoir appris qu’il avait un lymphome diffus à grandes cellules B 4 -TO.

Suite à l’annonce, Mark Hoppus a confirmé qu’il devait toujours consulter le médecin et se faire scanner tous les six mois, il lui faudrait donc jusqu’à la fin de l’année pour être complètement normal. Cependant, le musicien a exprimé se sentir complètement béni par cette situation.

L’ancien membre de Blink-182 et désormais leader de « Angels & Airwaves » Tom DeLonge a récemment noté que lui et Hoppus avaient réussi à réparer leur amitié après le diagnostic de cancer, notant qu’il n’y avait plus de « zones grises » dans leur relation.