Mark Hoppus parle de l’avenir de sa carrière musicale

Mark Hoppus a présenté à ses fans une nouvelle mise à jour sur son état de santé dans laquelle il exprime sa gratitude pour son amélioration, ainsi qu’anticipant quelques détails sur l’avenir du groupe punk rock Blink 182.

Hoppus, bajista y vocalista de la agrupación, ha publicado a través de Instagram un mensaje en referencia a las festividades del “Thanksgiving”, reflexionando sobre el periodo más difícil de su vida al ser diagnosticado con cáncer, del cual anunció haberse librado el pasado mes de septembre.

« J’ai tellement de raisons d’être reconnaissante aujourd’hui. Cette photo date de juin, en pleine chimio. Il n’avait aucune idée si cela fonctionnait ou non, relégué au sol de la salle de bain, vomissant. Si jamais je me plains de quelque chose d’insignifiant ou d’insignifiant, veuillez me montrer cette photo pour me rappeler à quel point les choses peuvent être mauvaises », a noté Hoppus dans son message.

Lors d’une récente interview avec GQ, Mark Hoppus a indiqué qu’il était ouvert à la possibilité d’introduire le retour de Tom DeLonge dans la gamme Blink-182. « Nous n’en avons pas vraiment parlé, mais je suis ouvert à tout pour l’avenir. Je ne sais pas comment cela pourrait fonctionner si nous sommes tous les quatre », a déclaré le musicien, qui se demandait si le groupe devrait à nouveau vivre ensemble dans la même maison.

Après son départ du groupe, Tom DeLonge s’est occupé de son groupe « Angels and Airwaves ». Cependant, il a révélé qu’en raison de certains papiers de son divorce, il avait appelé Hoppus, qui a révélé son diagnostic. Ce serait à ce moment-là que tous deux rectifieraient leurs divergences et reprendraient leur communication. +

Le soir d’Halloween cette année, Mark Hoppus est revenu à la musique live dans le cadre de l’émission spéciale « House of Horrors », animée par son collègue batteur Travis Barker. Le musicien a interprété les classiques de son groupe « What’s My Age Again? », « The Rock Show » et « Family Reunion ».