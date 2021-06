Travis Barker a depuis exprimé son soutien à son compagnon de groupe Blink-182.

Le chanteur de Blink-182, Mark Hoppus, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour informer ses fans qu’il avait récemment reçu un diagnostic de cancer.

S’adressant à Twitter, Mark a publié une déclaration expliquant ce qu’il a vécu : « Au cours des trois derniers mois, j’ai subi une chimiothérapie contre le cancer. J’ai un cancer. Ça craint et j’ai peur, et en même temps je suis béni avec des médecins, une famille et des amis incroyables pour m’aider à traverser cela.

Il a ensuite ajouté: « J’ai encore des mois de traitement devant moi, mais j’essaie de rester optimiste et positif. J’ai hâte d’être sans cancer et de vous voir tous à un concert dans un avenir proche, espérons-le. Je vous aime tous . »

Mark Hoppus de Blink-182 révèle qu’il a un cancer. Photo : Alberto E. Rodriguez/Getty Images pour iHeartMedia, Jonathan Leibson/Getty Images pour Bethesda Softworks LLC

Depuis son ouverture, de nombreux amis proches de Mark ont ​​exprimé leur soutien à la fois en ligne et hors ligne. Parler à E! News, le batteur de Blink-182, Travis Barker, a déclaré: « Mark est mon frère et je l’aime et le soutiens. Je serai avec lui à chaque étape sur scène et en dehors et j’ai hâte que nous jouions à nouveau ensemble bientôt. »

L’ancien guitariste de Blink-182, Tom Delonge, a également tweeté: « Moi aussi, je suis au courant du diagnostic de cancer de @markhoppus depuis un certain temps maintenant. Et pour ajouter à ses propres mots qu’il a utilisés aujourd’hui, je voudrais également dire qu’il est fort, et un surhumain qui traverse cet obstacle difficile avec un cœur grand ouvert. »

Nos pensées vont à Mark en ce moment. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

