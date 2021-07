Mark Hoppus de Blink 182 passera un test de dépistage du cancer qui pourrait dire s’il va vivre ou mourir

« Merci à tous pour les pensées positives et les encouragements. J’ai lu toutes vos réponses et cela signifie le monde pour moi.

« Je suis assis ici le matin avec eux, en train de boire mon café, et on se dit ‘eh bien, c’est bizarre…’. »

S’adressant aux fans sur Twitch après un rendez-vous pour un traitement, il a déclaré : « Comment je me sens aujourd’hui ? Je me sens beaucoup mieux qu’hier.

« Hier a été un enfer pour moi et je me suis réveillé aujourd’hui en me sentant mieux. Je suis allé me ​​promener et j’ai pris un bon petit déjeuner, et je n’ai pas eu l’impression que j’allais vomir aujourd’hui, alors nous allons le prendre comme un gagner.