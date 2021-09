Mark Hoppus de Blink-182 dit qu’il n’a plus de cancer

« Il me faudra jusqu’à la fin de l’année pour revenir à la normale, mais aujourd’hui est un jour incroyable et je me sens tellement béni. »

Mark Hoppus a révélé qu’il n’avait officiellement plus de cancer.

En juin, la star de Blink-182 a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de lymphome diffus à grandes cellules B de stade 4 en avril et qu’il suivait une chimiothérapie. « J’ai un cancer. Ça craint et j’ai peur, et en même temps, j’ai la chance d’avoir des médecins, une famille et des amis incroyables pour m’aider à traverser ça », a déclaré Mark dans un Déclaration Twitter.

« J’ai encore des mois de traitement devant moi mais j’essaie de garder espoir et positif. »

LIRE LA SUITE: Mark Hoppus de Blink-182 révèle qu’il a un cancer

Mark Hoppus de Blink-182 dit qu’il n’a pas de cancer. Photo : Alamy, @markhoppus via Instagram

Selon Cancer Research UK, le lymphome diffus à grandes cellules B est un type de lymphome non hodgkinien, qui est un cancer du système lymphatique. Lorsque vous avez un lymphome, certains de vos globules blancs (ou lymphocytes) ne fonctionnent pas correctement, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas combattre l’infection comme le feraient les globules blancs normaux.

Dans un stream sur Twitch en juillet, Mark a révélé que son cancer était lié au sang et qu’il était entré dans « quatre parties différentes » de son corps. Cependant, mercredi (29 septembre), Mark a déclaré aux fans que son oncologue lui avait donné le feu vert. « Je n’ai pas de cancer ! Merci Dieu, l’univers, les amis et la famille, tous ceux qui m’ont envoyé du soutien, de la gentillesse et de l’amour », a-t-il écrit sur Instagram.

« Je dois toujours me faire scanner tous les six mois et il me faudra jusqu’à la fin de l’année pour revenir à la normale, mais aujourd’hui est un jour incroyable et je me sens tellement béni. Puis-je obtenir un W dans le chat ? »

Mark a documenté son parcours de traitement sur les réseaux sociaux, y compris l’effet de la chimiothérapie sur ses cheveux. Partageant une image de sa tête chauve, Mark a écrit: « Regardez cette poubelle. C’est le sommet de ma tête en ce moment. C’est ce que Dieu voit quand il regarde de haut son travail et désespère. Tête de cancer essayant de repousser quelques cheveux. Awww. Pauvre petite tête. Gardez le menton relevé, combattant. Je me sens mal cette semaine mais j’essaye de rester positif et de compter mes bénédictions.

« J’espère que tout le monde va bien, reste en bonne santé et est gentil les uns envers les autres. Si quelqu’un a besoin de moi, je serai sur le canapé dans un avenir prévisible. »

