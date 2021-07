Mark Hoppus de Blink-182 dit que « la chimio fonctionne » alors qu’il lutte contre le cancer de stade 4

Le bassiste et chanteur de Blink-182 a déclaré « la chimio fonctionne » et a remercié tout le monde pour leurs vagues de soutien pendant cette période difficile.

« Je suis tellement reconnaissant et confus et aussi malade de la chimio de la semaine dernière. Mais le poison que les médecins m’injectent et les bonnes pensées et les souhaits des gens autour de moi détruisent ce cancer. »