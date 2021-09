Mark Hoppus de Blink-182 a annoncé qu’il était officiellement sans cancer

Mark Hoppus de Blink-182 a révélé qu’il était officiellement sans cancer après plusieurs cycles de chimiothérapie.

Écrivant sur Instagram, le guitariste a déclaré: « Je viens de voir mon oncologue et je n’ai plus de cancer !!

« Merci Dieu et l’univers et les amis et la famille et tous ceux qui ont envoyé du soutien, de la gentillesse et de l’amour.

« Je dois toujours me faire scanner tous les six mois et il me faudra jusqu’à la fin de l’année pour revenir à la normale, mais aujourd’hui est un jour incroyable et je me sens tellement béni. Puis-je obtenir un W dans le chat ? »

Mark a tenu ses abonnés au courant de son combat contre le cancer et il a admis qu’il était inquiet pour son avenir.

En juillet, il a dû passer un test qui déciderait finalement de ses chances de survie.

Il a déclaré à ses fans sur Twitter que le test « pourrait très bien déterminer si je vis ou meurs ».

Hoppus a tweeté : « Je m’excuse si je partage trop, mais c’est tellement surréaliste de penser que cette semaine, je vais passer un test qui pourrait très bien déterminer si je vis ou si je meurs.

« Merci à tous pour les pensées positives et les encouragements. J’ai lu toutes vos réponses et cela compte pour moi. »

Il n’a jamais révélé au monde quel était le résultat de ce test, mais il semble qu’il ait reçu les meilleures nouvelles possibles.

Le membre du groupe emblématique a subi plusieurs cycles de chimiothérapie pour débarrasser son corps du cancer.

Crédit : Billy Bennight/Zuma sur le fil

Alors qu’il a essayé de garder espoir tout au long du processus, il dit que la chimiothérapie est un sacré traitement qui l’a mis dans un état difficile.

Hoppus a révélé: « Tout dans la chimio est nul, sauf la partie où, espérons-le, cela me sauve la vie. »

S’adressant aux fans sur Twitch après un rendez-vous pour un traitement, il a déclaré : « Comment je me sens aujourd’hui ? Je me sens beaucoup mieux qu’hier.

« Hier a été un enfer pour moi et je me suis réveillé aujourd’hui en me sentant mieux. Je suis allé me ​​promener et j’ai pris un bon petit déjeuner, et je n’ai pas eu l’impression que j’allais vomir aujourd’hui, alors nous allons le prendre gagner.

« Les bons jours, je vais faire des trucs. Je suis allé me ​​promener dehors aujourd’hui et c’était la première fois que je quittais ma maison depuis environ… cinq jours à peu près.

« Mais cette série de chimio, je n’étais pas totalement coincé sur le canapé, misérable. En fait, j’ai regardé des films, je me suis promené, j’ai nettoyé la maison et j’ai traîné avec mes chiens.