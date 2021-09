Mark Hoppus affirme avoir terminé son traitement de chimiothérapie

En juin dernier, le chanteur et bassiste du groupe punk rock Blink-182, Mark Hoppus, a ému ses fans en révélant son propre diagnostic de cancer. Après avoir révélé qu’il suivait déjà un traitement de chimiothérapie, Hoppus a déclaré qu’il luttait contre un lymphome diffus à cellules B de stade 4.

À la suite de la divulgation de la santé de Hoppus, le musicien a reçu de forts messages d’encouragement de son partenaire de groupe, le batteur Travis Barker, ainsi que de Tom DeLonge, ancien guitariste de Blink-182, qui a partagé des extraits de conversations avec son collègue qui confirme apparemment la fin de son traitement de chimiothérapie.

À travers son compte Instagram, DeLonge écrit ce qui suit : « Je voulais être un bon ami de Mark Hoppus et lui donner quelques modestes conseils sur la marche à suivre, maintenant que son traitement de chimiothérapie s’est calmé et que cela semble avoir fonctionné à merveille. » .

Les instantanés de la conversation montrent Hoppus révélant qu’il n’a plus de chimiothérapies programmées car son médecin considère qu’ils ont terminé son travail, mais si cela ne fonctionnait pas, il tenterait un traitement différent. DeLonge lui signalerait qu’il est temps de vivre, il devrait donc « f * ck * r autant que possible. Chaussures, terriers de taupes, golfeurs, tout ce qu’il peut attraper. »

La dernière mise à jour de Mark Hoppus sur sa santé est arrivée en juillet, notant que les analyses avaient révélé que la chimiothérapie fonctionnait. « J’ai encore des mois de traitement devant moi, mais c’est la meilleure nouvelle positive », a déclaré le musicien à ses fans.

Fin juillet, Hoppus a fait une émission spéciale pour ses fans sur Twitch dans laquelle il a annoncé qu’il essayait depuis un an de rejouer ses chansons avec Blink-182. À la surprise de tous les spectateurs, il a réussi à jouer parfaitement de la basse pour la première fois depuis son diagnostic, étant la chanson choisie « Not Now ».