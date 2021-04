Mark Hamill va fuir les gangsters russes avec Bert Kreischer dans The Machine

Guerres des étoiles icône et le Jedi préféré de tous, Mark Hamill, a rejoint le comédien de stand-up Bert Kreischer La machine, qui s’inspirera d’un clip viral de l’un des spectacles de Kreischer. Hamill jouera dans le film du film en tant que père de Kreischer, le film étant basé sur une histoire supposée vraie où le comédien s’est en quelque sorte accidentellement impliqué dans la mafia russe alors qu’il étudiait à l’étranger à l’université.

La machine a été décrit comme « La gueule de bois se rencontre Course de minuit, « qui ressemble à une combinaison qui est préparée pour toute une série de manigances comiques. La routine de stand-up qui La machine s’inspire de devenu viral il y a quelque temps et a depuis été vu plus de 85 millions de fois. Le clip implique Bert Kreischer régalant le public avec l’histoire de ses mésaventures sauvages en Russie pendant ses années d’université. Bien qu’il n’ait aucun intérêt à apprendre le russe ou à étudier de toute sorte, Kreischer a fait un semestre en Russie juste pour obtenir un mineur facile, et a fini par se saouler et rejoindre la mafia russe par erreur, se méritant le surnom de «La Machine».

Plutôt que de raconter cette histoire, le film trouvera plutôt que les liens de la mafia russe de Bert le rattraperont une vingtaine d’années plus tard, quand lui et son père (joué par Mark Hamill) sont kidnappés par ceux à qui Bert a fait du tort il y a plusieurs décennies alors qu’il était ivre pendant un semestre universitaire à l’étranger en Russie. La machine est une gracieuseté de Legendary, avec Peter Atencio, connu pour son travail sur la série de sketchs Clé et Peele et la comédie sur grand écran Keanu, à bord pour diriger.

Le film a certainement beaucoup de potentiel pour une comédie à couper le souffle hilarante, et il devrait répondre à la « Gueule de bois se rencontre Course de minuit« comparaison, pourrait finir par devenir un classique moderne du genre. L’ajout du trésor que fait Mark Hamill La machine un projet extrêmement attrayant, l’acteur ayant prouvé au fil des ans qu’il a un vrai penchant pour la comédie et qu’il est délicieusement charmant dans tout ce qu’il met son nom.

Mark Hamill est, bien sûr, surtout connu pour son rôle dans le Guerres des étoiles franchise, ayant joué le rôle de Luke Skywalker dans la trilogie originale et les sorties plus récentes de Disney. Il a récemment repris le rôle pour un camée surprise lors de la finale du populaire Disney + Guerres des étoiles séries, Le mandalorien, avec CGI et technologie de vieillissement ramenant l’acteur dans le temps à son époque de chevalier Jedi dur à cuire.

Hamill peut actuellement être vu dans la série animée de super-héros d’Amazon, Invincible, basé sur la bande dessinée du même nom de Les morts vivants Robert Kirkman. La série est une série animée pour adultes (les choses deviennent parfois très violentes) basée sur la bande dessinée Skybound / Image sur un adolescent dont le père est le super-héros le plus puissant de la planète. Hamill continuera ses aventures animées en tant que Skeletor dans Netflix Maîtres de l’univers: révélation, un redémarrage du classique Maîtres de l’univers franchise se concentrant sur les histoires non résolues des personnages emblématiques, reprenant là où ils s’étaient arrêtés il y a des décennies. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de The Hollywood Reporter.