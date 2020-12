Mark Hamill trouve des alliés dans sa «bataille» contre la Force spatiale

Récemment, le vice président de États Unis, Mike pence a annoncé que le personnel de la nouvelle agence spatiale a appelé Force spatiale, ils seront appelés, Gardiens, provoquant des taquineries du réalisateur James Gunn en raison des mots similaires de la franchise ‘Gardiens de la Galaxie’.

Quelques jours plus tard, la légende de ‘Guerres des étoiles’, Mark Hamill suivi les commentaires de Gunn commentant: « Alors ils ont pris ‘Guardians’ de vos films et ont utilisé notre ‘Force’… ils ont juste besoin de voler le logo ‘Star Trek’, faisons un procès commun et en finirons avec ces salauds. »

Suivi des commentaires de Hamill, la star de ‘Star Trek’, William Shatner, a répondu au commentaire de Hamill, « Désolé (Mark Hamill) et (James Gunn), mais la flotte spatiale doit penser cela, car le symbole est en fait le logo de Pontiac de tête. peut être General Motors construit sa flotte.

Dans plus de nouvelles de ‘Gardiens de la Galaxie’Il a été récemment annoncé que la franchise continuerait de s’étendre, après avoir annoncé le troisième film de la franchise et un spécial de Noël l’année prochaine.

De votre côté, Mark Hamill est récemment apparu dans l’un des camées les plus spectaculaires de la franchise de ‘Guerres des étoiles’ à la fin du dernier épisode de la Deuxième Saison de ‘The Mandalorian’.