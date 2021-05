Mark Hamill trolls hilarement TikTok Troll avec un peu de pêche à la traîne épique

Mark Hamill a pris sa juste part des commentaires et des fouilles des trolls Internet au fil des ans, mais lorsqu’il a récemment rejoint TikTok, il a prouvé qu’il pouvait le traîner avec les meilleurs. le Guerres des étoiles l’acteur a rejoint la populaire application de médias sociaux ce mois-ci, totalisant 5 millions de vues et plus de 1,4 million d’abonnés avec un seul article sur la plate-forme.

Eh bien, mon pote, maintenant cet «acteur» Mark Hamill a un post sur TikTok avec 8,3 millions de vues ???? @HamillHimselfpic.twitter.com/74c6fmtGEv – snapcracklypop_⁷ (@snapcracklypop_) 23 mai 2021

Mark Hamill a signé l’application peu de temps après avoir appelé un compte TikTok existant prétendant être lui, amassant rapidement une suite avec une vidéo de lui-même et de son chien, un autre d’un Star Wars / Le Bureau mash-up, puis il a laissé tomber ce qui est probablement le meilleur des trois. La troisième vidéo est arrivée sur les talons d’un utilisateur TikTok « mécontent » postant sur la reconnaissance instantanée de Hamill sur l’application, et comment elle était plus qu’un peu injuste pour les utilisateurs à long terme. « Il est incroyable de voir comment certains d’entre nous peuvent passer des années sur cette application », a-t-il lancé, « publiez des centaines d’heures de contenu, ne craquez jamais un million de vues, et cet ‘acteur’ apparaît à partir de ce vieux film de cul, sort une vidéo, obtient trois millions de visites et un demi-million d’abonnés en un jour. C’est de la merde. «

L’utilisateur, qui publie sous le nom de dreadpiratedad – une référence à Dread Pirate Roberts, un personnage du film bien-aimé des années 80 La princesse à marier – a posté plus tard que beaucoup n’avaient pas réalisé que sa vidéo était postée comme une blague et qu’il était en fait un grand fan de Hamill et du Guerres des étoiles franchise, mais à ce moment-là, Hamill avait déjà déclenché une réponse hystérique, dans laquelle il l ‘«acteur de ce vieux film de cul» a trollé l’utilisateur pour son «accueil chaleureux à TikTok».

Alors que ces choses se produisent, dreadpiratedad a rapidement profité de l’occasion pour interagir davantage avec la star de cinéma, en publiant une réponse vidéo de sa réaction à la découverte que Hamill avait répondu à sa vidéo originale, qui voyait l’utilisateur asperger son thé de choc – oui, nous savons qu’il était mis en scène, mais le sentiment était probablement assez vrai.

Hamill est l’une des nombreuses stars à rejoindre récemment l’application, qui a vu une vague de nouveaux utilisateurs pendant les verrouillages de Covid-19, et il s’est avéré une plate-forme inattendue et surtout réussie pour que les stars surprennent certains de leurs fans en répondant et en « duo » « dans les vidéos avec eux. Parmi les autres visages célèbres à s’inscrire à l’application, citons Andrew Lloyd Webber, Gal Gadot, Ben Affleck, Bonnie Tyler et Jack Black pour n’en citer que quelques-uns.

En plus de son incursion dans le monde de TikTok, Hamill a tourné en Serbie pour son nouveau film La machine, dans lequel il joue avec Bert Kreischer, dont le film est basé sur l’histoire réelle de son implication avec la mafia russe. Hamill apparaît également comme la nouvelle voix de Skeletor dans Maîtres de l’univers: révélations sur Netflix dans les mois à venir, quelque chose pour lequel il semble être le choix parfait après ses nombreuses années passées à exprimer le méchant de DC Le Joker dans de nombreuses séries et films d’animation. Cette nouvelle vient de | Mark Hamill sur TikTok.

Sujets: Star Wars, TikTok