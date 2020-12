Mark Hamill se souvient de Carrie Fisher à l’occasion de son anniversaire de décès

Il 27 décembre sont remplies quatre ans depuis que l’actrice bien-aimée est décédée et l’écrivain Carrie Fisher, qui était surtout connue pour avoir joué la princesse Leia dans « Star Wars » et est même apparue dans les trois films malgré un an qui s’est écoulé auparavant « Star Wars: Les derniers Jedi » sortira en salles.

De nombreuses personnes se sont tournées ce matin sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à Pêcheur et partager des souvenirs de l’icône. Une personne qui reconnaît le jour est le Ami de Fisher et frère d’écran, Mark Hamill.

«#AlwaysWith Us», a tweeté Hamill avec un emoji au cœur brisé. L’acteur connu pour avoir incarné Luke Skywalker inclut les crédits de « Star Wars: Les derniers Jedi » qui se lisent « En mémoire de notre princesse Carrie Fisher ».

ETLe 21 octobre aurait été le 64e anniversaire de Fisher, alors Hamill et bien d’autres personnes ont également publié des articles sur Fisher ce jour-là. «Joyeux anniversaire Carrie Frances Fisher. Le monde ne cessera jamais de vous manquer », Hamill a écrit sur Twitter.

Depuis la mort de Pêcheur, leur copains et Collègues de travail ont partagé de nombreuses histoires merveilleuses, en particulier celles impliquées dans « Guerres des étoiles ».