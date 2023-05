Mark Hamill se souvient avec émotion de Carrie Fisher le jour de la guerre des étoiles

Cela fait sept ans que le monde a perdu Carrie Fisher. Mais son héritage est plus vivant que jamais, surtout sur Journée de la guerre des étoiles. Le 4 mai semble être le jour idéal pour que l’actrice reçoive enfin son étoile sur le Hollywood Walk of Fame et soit honorée pour tout ce qu’elle a laissé derrière elle.





Avant la cérémonie, Variety a partagé un article célébrant la vie de Fisher avec des mots de nul autre que Mark Hamill, qui était son fidèle compagnon d’aventures dans le monde de Guerres des étoiles et aussi dans la vie, en tant que grands amis qu’ils étaient, lorsqu’ils partageaient quelque chose que personne d’autre qu’eux deux et un petit groupe de personnes ne comprenait.

L’acteur se souvient, par exemple, de la première fois qu’il l’a rencontrée et de l’agréable surprise que Fisher s’est avérée être :

« Je n’étais absolument pas préparée pour la personne que j’ai rencontrée, qui était juste écrasante, dans le sens où elle semblait tellement plus sage que son âge. Très drôle, très spontanée, très pleine d’esprit. »

Hamill a également expliqué à quel point le personnage de Leia correspondait parfaitement à la personnalité de l’actrice. Une femme forte et déterminée avec un puissant héritage familial :

« [She was] la personne parfaite dans le rôle parfait. Elle était aussi loin d’être une demoiselle en détresse que possible. Elle était responsable de son propre sauvetage. Je pense que cette première impression que le public a vraiment établi comment il percevait Carrie dans son ensemble, et elle n’a fait que grandir à partir de là.





Carrie Fisher et son énorme héritage

Au-delà de Leia Organa, un rôle qui a transcendé les générations et inspiré des milliers de filles et de garçons à travers le monde, Carrie Fisher était une artiste qui a émerveillé le monde sous toutes ses facettes. Fille des talentueux Eddie Fisher et Debbie Reynolds, elle est née pour briller et elle l’a fait.

À seulement 21 ans, elle est devenue célèbre pour de bon en Star Wars : Épisode IV – Un nouvel espoir, et elle n’a pas arrêté depuis. Elle est apparue dans plus de 80 films et séries, jouant parfois elle-même et d’autres fois livrant des personnages mémorables, ainsi que des dizaines de rôles non crédités.

Une autre grande facette qu’elle a développée était l’écriture. En plus d’écrire des livres, Fisher était à l’origine de plusieurs scénarios, participant par exemple au Cérémonie des Oscars ou Le jeune Indiana Jones série.

Il ne fait aucun doute que l’esprit de Carrie Fisher est toujours présent dans chaque personnage qu’elle a joué, chaque mot qu’elle a écrit, chaque âme qu’elle a touchée avec son travail ou en tant que personne, comme l’exprime si bien Mark Hamill :