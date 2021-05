Mark Hamill se joint aux fans de Star Wars pour souhaiter un joyeux 77e anniversaire à George Lucas

George Lucas est à la mode en ligne alors que Mark Hamill et les fans rendent hommage au Guerres des étoiles créateur en l’honneur de son 77e anniversaire. Connu pour avoir fondé Lucasfilm et LucasArts ainsi que pour avoir créé le très populaire Guerres des étoiles franchise, Lucas est depuis longtemps un nom connu dans le monde entier. Reconnaissant pour les années de divertissement, tant de personnes ont été données grâce à ce George Lucas a créé, des milliers de fans félicitent le cinéaste et lui envoient ses meilleurs vœux pour son anniversaire.

Diriger la charge en envoyant des souhaits d’anniversaire à Lucas est Mark Hamill, qui joue Luke Skywalker depuis le tout premier Guerres des étoiles film en 1977. Dans un tweet populaire, Hamill écrit: « SHOUT OUT à #GeorgeLucas sans raison particulière autre que son incomparable contribution à la culture pop, restant une personne vraiment gentille et pour m’avoir marqué pour toujours comme ‘un petit court pour un Stormtrooper . ‘ »

SHOUT OUT à #GeorgeLucas pour aucune raison particulière autre que sa contribution incomparable à la culture pop, en restant une personne vraiment gentille et pour me marquer pour toujours comme « un petit court pour un Stormtrooper. » ???? pic.twitter.com/ONwkxpLshc – Mark Hamill (@HamillHimself) 14 mai 2021

Un compte de fan de Luke Skywalker ajoute: « Joyeux anniversaire à l’homme, au mythe, à la légende. #ThankTheMaker qui nous a tous réunis. Son visionnaire et sa philosophie sont vraiment inspirants. Je lui dois tellement, comme beaucoup d’entre nous. Merci George Lucas d’avoir apporté tant de joie dans ma vie. «

Joyeux anniversaire à l’homme, au mythe, à la légende. #MerciTheMaker qui nous a tous réunis. Son visionnaire et sa philosophie sont vraiment inspirants. Je lui dois tellement, comme tant d’entre nous. Merci George Lucas d’avoir apporté tant de joie dans ma vie. #Bon anniversaire#GeorgeLucaspic.twitter.com/nZb68WH5uP – Luke Skywalker (@MentorSkywalker) 14 mai 2021

« Joyeux anniversaire à George Lucas! Le créateur légendaire de Guerres des étoiles», lit un tweet d’un compte de fan de Dark Vador.« George a inspiré des millions de personnes avec ses histoires et continue de le faire aujourd’hui. J’espère qu’il passe une excellente journée. «

Revenant un peu plus loin dans la carrière de George, All the Right Movies a tweeté: «Joyeux anniversaire #GeorgeLucas, 77 ans aujourd’hui. Il a fait ses débuts avec la science-fiction THX 1138 (1971) puis nous a donné une part de nostalgie avec American Graffiti (1973) . Lucas a alors commencé à développer une histoire sur un aventurier archéologique mais l’a mise en attente pour une petite idée d’opéra spatial qu’il avait. «

Bon anniversaire #GeorgeLucas, 77 aujourd’hui. Il fait ses débuts avec la science-fiction THX 1138 (1971) puis nous donne une part de nostalgie avec American Graffiti (1973). Lucas a alors commencé à développer une histoire sur un aventurier archéologique mais l’a mise en attente pour une petite idée d’opéra spatial qu’il avait. pic.twitter.com/Agba3miqub – Tous les bons films (@right_movies) 14 mai 2021

«Joyeux anniversaire au plus grand artiste de tous les temps, George Lucas», dit quelqu’un d’autre. « Merci de partager avec nous votre grande imagination, vos histoires, vos philosophies et honnêtement tout ce que vous avez fait pour le monde. Je vous aimerai et vous défendrai pour toujours jusqu’à la fin des temps. »

Joyeux anniversaire au plus grand artiste de tous les temps, George Lucas. Merci de partager avec nous votre grande imagination, vos histoires, vos philosophies et honnêtement tout ce que vous avez fait pour le monde. Je t’aimerai et te défendrai pour toujours jusqu’à la fin des temps. #MerciTheMaker#GeorgeLucaspic.twitter.com/qVNMMSt16O – Aemon (@ElDiosGalleta) 14 mai 2021

Un autre fan a dit: « Happy Bday, #GeorgeLucas. Les fanboys aiment te jeter dessus, mais je ne peux pas imaginer ce que mon enfance aurait été sans tes créations. Guerres des étoiles reste le plus grand de tous les films. La mythologie de la culture pop vous doit une dette incalculable et votre travail a changé l’industrie pour toujours. «

Bonne fête, #GeorgeLucas. Les fanboys aiment se jeter sur vous, mais je ne peux pas imaginer à quoi aurait ressemblé mon enfance sans vos créations. STAR WARS reste le plus grand de tous les films. La mythologie de la culture pop vous doit une dette incalculable et votre travail a changé l’industrie pour toujours. pic.twitter.com/wtp3RF1hYn – ??????????????????????????? ‘???? ??????????????????????? ??????????????????????? ???????????? (@CraigKoban) 14 mai 2021

« Le monde est meilleur grâce à #GeorgeLucas. Joyeux anniversaire, monsieur. Merci pour tout ce que vous avez créé et mis en mouvement, et pour être une précieuse source d’inspiration », lit-on dans un autre tweet.

Le monde est meilleur à cause de #GeorgeLucas. Joyeux anniversaire Monsieur. Merci pour tout ce que vous avez créé et mis en mouvement, et pour être une précieuse source d’inspiration. pic.twitter.com/H2skONvIWT – Ombre (@SowingShade) 14 mai 2021

Et quelqu’un d’autre a tweeté: « Joyeux anniversaire à notre seigneur et créateur George Lucas! Merci d’avoir créé l’une des franchises les meilleures et les plus aimées de tous les temps! Cela a vraiment changé ma vie et tant d’autres merci, nous sommes à jamais reconnaissants pour votre brillance! «

Joyeux anniversaire à notre seigneur et créateur George Lucas! Merci d’avoir créé l’une des franchises les meilleures et les plus appréciées de tous les temps! Cela a vraiment changé ma vie et tant d’autres merci, nous sommes à jamais reconnaissants pour votre éclat! #GeorgeLucaspic.twitter.com/DazCVrm17D – Marque ???? (@ MarkPlays4602) 14 mai 2021

Cependant, Lucas fête son anniversaire aujourd’hui, espérons que c’est le meilleur qu’il ait jamais eu. Joyeux anniversaire, George Lucas! Vous pouvez voir de nombreux autres souhaits d’anniversaire pour le cinéaste emblématique sur Twitter, où le nom de George est maintenant à la mode.

Je pense toujours qu’ils devraient donner à George Lucas un film dérivé ou une série télévisée et voir ce qui se passe. Joyeux anniversaire au créateur! #guerres des étoiles#georgelucaspic.twitter.com/3wDLXjl3cd – Ben Deutsch ???? (@BenLikesMovies) 14 mai 2021

Bon anniversaire #GeorgeLucas! Merci d’avoir créé un si beau et vaste univers de personnages à aimer. Les films, les livres que j’aime, mes t-shirts graphiques, chaque once de ma geek me remonte à tomber amoureux d’un petit film appelé Star Wars à un jeune âge. pic.twitter.com/7F0yMIqOeq – Gigi (@ GeekMama24) 14 mai 2021

