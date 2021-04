Mark Hamill révèle les dangers de faire sa voix de Joker en public

Selon l’acteur Mark Hamill, il est très difficile pour les gens de ne pas le prendre pour fou quand il reçoit des demandes pour faire de sa voix emblématique de Joker dans les espaces publics, ce qui arrive sûrement souvent. Pas pour moins, sa participation en tant que « Clown Prince of Crime » dans « Batman: la série animée«A été l’un des rôles les plus importants de sa carrière.

À partir du moment où Hamill a exprimé pour la première fois le personnage de Bandes dessinées DC, a non seulement fait sien le personnage, mais a également doté un haut niveau de charisme et de style, en plus de jeter les bases de futures interprétations du personnage dans sa version animée.

Après la fin de la série en 1995, Hamill est revenu au personnage dans divers films et jeux vidéo qui ont contribué à accroître sa réputation en tant qu’artiste. En outre, il se présente comme un grand nerd en ce qui concerne Homme chauve-souris et « Guerres des étoiles», Franchise dans laquelle il a joué Luke Skywalker, ce qui lui a permis d’avoir une plus grande proximité avec ses fans.

Hamill a partagé sur Twitter une vidéo de l’une de ses dernières œuvres caritatives dans laquelle il a interprété la voix de Joker pour un enfant malade, où il a révélé qu’il n’avait aucun problème à faire la voix en privé, mais l’a trouvé inconfortable lorsqu’on lui a demandé de le faire dans les aéroports. ou les supermarchés parce qu’il était impossible de le faire à faible volume, ce qui vous ferait prendre pour un fou.

J’étais heureux de faire le Joker sur ce zoom privé pour @EnfantsLA, mais c’est gênant quand les gens me demandent de le faire dans une épicerie ou à l’aéroport. Vous ne pouvez pas le faire tranquillement et c’est dérangeant pour ceux qui supposent que je ne suis qu’un fou au hasard.@MakeMarchMatter https://t.co/84cOmIIcZQ – Mark Hamill (@HamillHimself)

31 mars 2021





Parmi toutes les choses que Joker a été dans toute son existence, le silence n’en fait pas partie. Malgré l’enthousiasme partagé par ses fans, Mark Hamill a actuellement environ 69 ans, et bien qu’il n’ait jamais exprimé de répudiation pour le personnage, on peut imaginer qu’il est fatigant pour lui de se livrer à la demande de chaque fan qui le rencontre en public. espaces.

Quoi qu’il en soit, « Batman The Animated Series » continue d’être un favori parmi les fans de Hamill, qui ont également élevé le statut de « Living Legend ». Kevin Conroy, qui a été l’une des meilleures voix de Batman au cours des 30 dernières années, renouant avec Hamill dans diverses productions depuis lors.