Mark Hamill répond aux compliments de l’actrice Ming-Na Wen

Ming-Na Wen est fan de Guerres des étoiles à vie, il n’est donc pas étonnant que vous ayez récemment été enthousiaste Mark Hamill au bout du « The Mandalorian ». Elle a appelé l’expérience son apogée course et Hamill a eu la meilleure réponse.

« votre et Luke ils ont été extrêmement inspirants et percutants pour mon enfance et en tant qu’adulte. Partager une scène avec vous sur The Mandalorian est vraiment l’un des moments forts, pas seulement dans ma carrière, mais dans ma vie. Merci », a écrit Wen à l’origine.

« Donc c’est arrivé et je suis littéralement sans voix à part: le plaisir était tout à moi @MingNa », a répondu Hamill avec le hashtag #YoureNotSoBadYourself.

« J’ai atteint le nirvana ringard »Ajouta Wen. « Je dois dire que c’est BEAUCOUP plus frais que quand Steven Tyler a renversé du vin rouge sur mon bras et essuyé avec des serviettes à cocktail lors d’une fête. «

J’ai atteint le nirvana nerd. Je dois dire que c’est BIEN plus cool que le moment où Steven Tyler a renversé du vin rouge sur mon bras et l’a essuyé avec des serviettes à cocktail lors d’une fête. Désolé, @IamStevenT. https://t.co/7m9MJN3agj – Ming-Na Wen (@MingNa)

3 janvier 2021





Hamill Il a également publié un article sur le fait de garder le camée secret pendant un an. « Le fait que nous ayons pu garder ma participation secrète pendant plus d’un an sans fuites n’est rien de moins qu’un miracle. »

« The Mandalorian » Saison 3 viendra après « Le livre de Boba Fett » qui sortira en décembre de cette année.

