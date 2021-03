Mark Hamill répond à l’idée de Sebastian Stan en tant que Luke Skywalker

Mark Hamill a répondu à l’idée du fan que Sebastian Stan prendre le rôle de Luke Skywalker dans le futur de la franchise ‘Guerres des étoiles’.

En raison de l’énorme ressemblance physique entre les deux acteurs, l’idée que Stan pourrait potentiellement assumer le rôle de Hamill dans le futur des projets « Star Wars » en tant que jeune Luke Skywalker, a semblé gagner plus en pertinence avec le temps. .

Sebastian Stan est intervenu dans @GMA et a été interrogé entre autres sur la possibilité de jouer à Luke Skywalker dans le futur. « Oui @HamillHimself Il m’appelle pour me dire qu’il veut partager ce personnage avec moi alors je vais le croire. « pic.twitter.com/9ybnJTDnlz – WookieeNews (@WookieeNews)

Récemment, Stan a abordé le sujet dans une interview où on lui a demandé s’il serait intéressé à jouer à Skywalker à l’avenir: «Eh bien, si Mark Hamill me parle personnellement pour me dire qu’il veut partager son rôle avec moi, alors je va le croire, jusque-là, je ne crois pas. rien « .

Dans son vrai style, Mark Hamill a répondu au commentaire de Sebastian Stan via Twitter: « Ils supposent que j’ai mon mot à dire dans les décisions de casting chez Lucasfilm, alors qu’en fait, je ne le fais pas. »

Pour le moment, les chances que nous puissions voir Skywalker dans les prochains projets de ‘Star Wars’ sont trop élevées, une fois que le personnage a fait son apparition à la fin de la deuxième saison de ‘Le Mandalorien’ grâce à la technologie CGI.