Mark Hamill répond à la théorie folle de «  Star Wars  »

Oral-B Kids Star Wars Brosse à Dents Électrique + 3ans

Oral-B Kids Star Wars Brosse à Dents Électrique + 3ans adaptée à partir de 3 ans, offre le nettoyage doux et efficace d'une brosse à dents Oral-B recommandée par les dentistes. Avec un mode sensible unique adapté aux enfants, cette brosse nettoie en douceur les dents des enfants. Elle élimine plus de plaque